Ünlü oyuncu Kubilay Penbeklioğlu mide botoksu yaptırdı - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Kubilay Penbeklioğlu mide botoksu yaptırdı

18.03.2022 10:38
Ünlü oyuncu Kubilay Penbeklioğlu mide botoksu yaptırdı

Covid-19'a yakalandıktan sonra yemek düzeni bozulduğu için aldığı kiloları veremeyen oyuncu Kubilay Penbeklioğlu, mide botoksunda yaptırdı.

Covid-19'a yakalandıktan sonra yemek düzeni bozulduğu için aldığı kiloları veremeyen oyuncu Kubilay Penbeklioğlu, mide botoksunda yaptırdı.

Ünlü oyuncu Kubilay Penbeklioğlu, Covid-19'a yakalandıktan sonra aldığı kiloları vermek için mide botoksu yaptırdı. Medicana Bahçelievler Hastanesinde mide botoksu yaptıran ünlü oyuncu hedefinin en az 10 kilo vermek olduğunu söyledi.

Mide botoksuyla zayıflayacak

Şimdiye kadar birçok diyet çeşidi uyguladığını ve kalıcı bir sonuca ulaşamadığını söyleyen Penbeklioğlu, yeme içme alışkanlığının değişmesini istediği için mide botoksu yaptırdığını dile getirdi. Penbeklioğlu, "Çeşitli diyetler uyguladım. Kilo alıp verdim. Ama biraz kalıcı olmasını istiyorum. Yeme içme alışkanlığımın değişmesini istiyorum. Bunun için de en uygununun botoks olduğunu düşündüm. 6 aylık bir süre içerisinde zaten yeme alışkanlığımız dikkat ettiğimiz taktirde kendiliğinden düzelecektir diye düşünüyorum. Mide botoksu ameliyatını yapan Dr. Öğr. Üyesi Amil Hüseynov bana çok yardımcı oldu. İlgi ve alakası için hocamıza ve tüm hastane ekibine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"Kilo her şeyi olumsuz etkiliyor"

Geç saatte yemek yediği için hızla kilo aldığını söyleyen Penbeklioğlu, kilonun tüm hayatını olumsuz etkilediğini belirtti. Penbeklioğlu, "Biz oyuncular geceleri oyun öncesi yemek yemiyoruz. Oyun sonrası da gece yarıları aç olduğumuz için mutlaka bir şeyler yiyoruz. Bu durum kilo almamıza neden olabiliyor. Bu nedenle 80 kilodan 89-90 kiloya kadar çıktım. Tabii ki kilo her şeyi olumsuz etkiliyor. Hem işimden dolayı görsel olarak hem de sağlık olarak etkileniyorum. Şimdi hedefim 10 kilo verebilmek" dedi.

"Covid-19 yüzünden 27 kilogram kasım erimişti"

Geçtiğimiz sene koronavirüs geçiren ve hastanede 1,5 ay yatarak zor günler yaşayan Penbeklioğlu, bu süreçte 27 kilogram kasını kaybettiğini aktardı. Penbeklioğlu, "Covid-19 sürecinde 1,5 ay hastanede yattım ve ölümden döndüm. Bu süreçte hareketsiz kaldığım için 27 kilogram kasım eridi. Bu durumu dengeleyebilmek için gıdaya yüklendim fakat bu kez de fazla kilo aldım. Bu durum rahatsız edici bir hale gelince mide botoksu yaptırmaya karar verdim" diye konuştu.

İşlem 15 dakika sürdü

Ünlü oyuncunun operasyonunu gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Amil Hüseynov, 15 dakika süren operasyon sonrası Kubilay Penbeklioğlu'nun ideal kilosuna ulaşacağını söyledi. Hüseynov, "Mevcut kilo artışı özellikle geçen yıl ağır koronavirüs ve yoğun bakım süreci atlattıktan sonra başlamış. Bize mesleği gereği kilo verme ihtiyacını belirtti. Diyet denemeleri defalarca başarısız olmuş. Biz de kendisine mevcut durumda en doğru seçeneğin mide botoks uygulaması olduğunu belirttik. 15 dakikalık kısa işlem sonrası bir kaç saat gözlemleyerek taburculuk planladık. Gayet iyi ve rahat hissettiğini belirtti ve herhangi bir ağrısı yok. Altı ay içerisinde ideal kilosunda olacağınız tahmin ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Kubilay Penbeklioğlu, Koronavirüs, oyunlar, Diyet, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Kubilay Penbeklioğlu mide botoksu yaptırdı - Son Dakika


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