Ünlü oyuncu ve balerin Lale Mansur, Haberler.com'da yayınlanan "Haber Bahane" röportaj serisinin moderatörü Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Mansur, "Ölünce beni kim yıkayacak?" yazılı afişleriyle tepki toplayan son dönemin popüler dizisi "Gassal" ile ilgili çok konuşulacak eleştirilerde bulundu.
Gassal'ı izlemediğini ancak adının ve sloganının korkunç olduğunu ifade eden Mansur, "İsmini kim bulmuşsa, kim koymuşsa, birlikte kim karar vermişse 'pes' diyorum başka bir şey demiyorum. Bu nasıl bir ad? Korkunç bir şey." ifadelerini kullandı.
Dizinin sloganına tepki gösteren ünlü oyuncu, "Sen önce bir yaşa. Bir yaşayalım bir kere her şeyden önce." diye konuştu. Ulusal yapımları izlemediğini belirten Mansur, "Kendi yaptığım şeyleri bile seyredemiyordum uykum geliyordu.Bitmiyor ki. Saatler sürüyor." dedi.
Bazı kuralları olduğunu belirten ünlü oyuncu, "Şu anda hayatta TRT ile çalışmam. Önüme altından projeler dizseler çalışmam. Geçmişte çalışmışlığım var. Dolayısıyla bir daha çalışmayı düşünmüyorum. Ama onların da zaten benimle çalışmak istediklerini hiç sanmıyorum." şeklinde konuştu.
Son Dakika › Magazin › Ünlü oyuncu Lale Mansur'dan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu - Son Dakika
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