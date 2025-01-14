Ünlü oyuncu Lale Mansur'dan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Lale Mansur'dan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu

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Ünlü oyuncu Lale Mansur, son dönemin popüler dizisi "Gassal" hakkında, "İsmini kim bulmuşsa, kim koymuşsa, kim karar vermişse 'pes' diyorum başka bir şey demiyorum. Korkunç bir şey." ifadelerini kullandı. Ayrıca Mansur, hayatta TRT ile çalışmayacağını dile getirdi.

14.01.2025 14:30
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Ünlü oyuncu ve balerin Lale Mansur, Haberler.com'da yayınlanan "Haber Bahane" röportaj serisinin moderatörü Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Mansur, "Ölünce beni kim yıkayacak?" yazılı afişleriyle tepki toplayan son dönemin popüler dizisi "Gassal" ile ilgili çok konuşulacak eleştirilerde bulundu.

"GASSAL İSMİ KORKUNÇ"

Gassal'ı izlemediğini ancak adının ve sloganının korkunç olduğunu ifade eden Mansur, "İsmini kim bulmuşsa, kim koymuşsa, birlikte kim karar vermişse 'pes' diyorum başka bir şey demiyorum. Bu nasıl bir ad? Korkunç bir şey." ifadelerini kullandı.

"SEN ÖNCE BİR YAŞA"

Dizinin sloganına tepki gösteren ünlü oyuncu, "Sen önce bir yaşa. Bir yaşayalım bir kere her şeyden önce." diye konuştu. Ulusal yapımları izlemediğini belirten Mansur, "Kendi yaptığım şeyleri bile seyredemiyordum uykum geliyordu.Bitmiyor ki. Saatler sürüyor." dedi.

"HAYATTA TRT İLE ÇALIŞMAM"

Bazı kuralları olduğunu belirten ünlü oyuncu, "Şu anda hayatta TRT ile çalışmam. Önüme altından projeler dizseler çalışmam. Geçmişte çalışmışlığım var. Dolayısıyla bir daha çalışmayı düşünmüyorum. Ama onların da zaten benimle çalışmak istediklerini hiç sanmıyorum." şeklinde konuştu.

Ünlü oyuncu Lale Mansur\'dan çok konuşulacak \'Gassal\' yorumu

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Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Lale Mansur'dan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (50)

  • reşit çanaklı:
    Bu abla kimdi ya tanıyamadım 191 16 Yanıtla
    Fahri URHAN:
    Fasülyenin teki işte. 5 0
    Tansel Deniz:
    amerıkalı denen fılmdekı sıllık 3 0
  • 4857Fener:
    filmin adının ne olmasını isterdi ki.hem hayatın gerçeği bu.gassal da sonuçta bir meslek.gassalın evlenmesi ve sosyal hayatta nasıl olduğunun anlaşılması adına çok güzel bir yapım bence 177 11 Yanıtla
    Byaydin Yeniden:
    sen önce film ve dizinin ne oladugunu öğren daha sonra yorum yaparsın 2 1
  • UğuR DURAN:
    Sanırım Lale Hanım işsiz kaldı. Yem atıyor gibi geldi bana!! 163 11 Yanıtla
  • Hakyol:
    Sanatçılar hiç ölmeyecek zaten ölüm tabi onların uykularını kaçırıyor yaşamak güzel şey düşünüp aklınıza getirip yaşam enerjinizi düşürmeyin ancak bir yakınınız ölürse eh işte ışıklarda uyusun der geçersiniz Ya o mutlak yaşam kadar gerçek olan ölüm size geldiğinde o zaman eyvah diyeceksinizde ne fayda 158 3 Yanıtla
  • Tahsin Mehdevi:
    Her gün ölümü anınız. 142 5 Yanıtla
    Mehmet Erginer:
    Sen hayatı bir haket önce 4 0
  • setutk iyi:
    TRT seni ne yapsın sen git şeylerde oynae 133 12 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Lale Mansur'dan çok konuşulacak 'Gassal' yorumu - Son Dakika
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