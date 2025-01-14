Ünlü oyuncu Lale Mansur\'dan çok konuşulacak \'Gassal\' yorumu

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Ünlü oyuncu ve balerin Lale Mansur, Haberler.com'da yayınlanan "Haber Bahane" röportaj serisinin moderatörü Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Mansur, "Ölünce beni kim yıkayacak?" yazılı afişleriyle tepki toplayan son dönemin popüler dizisi "Gassal" ile ilgili çok konuşulacak eleştirilerde bulundu.

"GASSAL İSMİ KORKUNÇ"

Gassal'ı izlemediğini ancak adının ve sloganının korkunç olduğunu ifade eden Mansur, "İsmini kim bulmuşsa, kim koymuşsa, birlikte kim karar vermişse 'pes' diyorum başka bir şey demiyorum. Bu nasıl bir ad? Korkunç bir şey." ifadelerini kullandı.

"SEN ÖNCE BİR YAŞA"

Dizinin sloganına tepki gösteren ünlü oyuncu, "Sen önce bir yaşa. Bir yaşayalım bir kere her şeyden önce." diye konuştu. Ulusal yapımları izlemediğini belirten Mansur, "Kendi yaptığım şeyleri bile seyredemiyordum uykum geliyordu.Bitmiyor ki. Saatler sürüyor." dedi.

"HAYATTA TRT İLE ÇALIŞMAM"

Bazı kuralları olduğunu belirten ünlü oyuncu, "Şu anda hayatta TRT ile çalışmam. Önüme altından projeler dizseler çalışmam. Geçmişte çalışmışlığım var. Dolayısıyla bir daha çalışmayı düşünmüyorum. Ama onların da zaten benimle çalışmak istediklerini hiç sanmıyorum." şeklinde konuştu.