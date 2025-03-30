Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye'de - Son Dakika
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Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye'de

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O Ses Türkiye'nin son bölümünde sahnede ter döken yarışmacılar arasında ünlü oyuncu Nurseli İdiz'in kızı Elif İdiz de yer aldı. Durumu öğrenen jüri üyelerinin şaşkınlığı kameralara yansıdı.

30.03.2025 10:38
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Jüriliğini Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin'inyaptığı O Ses Türkiye'de takımlar bir bir oluşuyor.

Bu haftanın yarışmacıları arasında yer alan Elif İdiz performansıyla 3 jüri üyesini kendisine döndürmeyi başardı. Sohbet sırasında ekrana gelen Nurseli İdiz fotoğrafı ise bir gerçeği ortaya çıkardı. Beyazıt Öztürk'ün "Aile dostunuz mu?" sorusuna, yarışmacı "Annem" yanıtını verince jüri üyeleri büyük şaşkınlık yaşadı.

"BABAM MÜZİSYEN, ANNEM OYUNCU"

Elif İdiz sahne arkasında verdiği röportajda, "Babam müzisyen Cem İdiz, annem de oyuncu Nurseli İdiz. Bunca sene onların başarılarından ötürü kendimi geri çekmiş olsam da artık sıra bende diye umuyorum. Ben de bu alanda bir şeyler yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Genç yarışmacının takımında yer almak için seçtiği jüri üyesi Hadise oldu.

Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye'de! Jürinin şaşkınlıktan ağzı açık kaldı
Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye'de! Jürinin şaşkınlıktan ağzı açık kaldı
Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye\'de

Beyazıt Öztürk, Gökhan Özoğuz, O Ses Türkiye, Melike Şahin, Nurseli İdiz, Magazin, Hadise, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü oyuncunun kızı O Ses Türkiye'de - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Arzum Baskara:
    Gokhan iki secenek var zaten anaya benzemiyorsa babaya benziyecek :0))) 1 0 Yanıtla
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