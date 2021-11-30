Ünlü oyuncunun maske ile imtihanı

Gazetecilerin yardımıyla zor durumdan kurtulan Küçükköse, ortaya gülümseten görüntüler çıkardı.

Gazetecilerin soruları karşısında her zaman olduğu gibi klişelişmiş cevabını veren Hazal Filiz Küçükköse, "Görüştüğüm projeler var ama açıklama yapamam." demekle yetindi.

1988 doğumlu olan Hazal Filiz Küçükköse son yıllarda adından sıkça söz ettiriyor.

KİMYAGER ÇIKTI

'Beni Affet', 'Günahkar', 'Kara Sevda' ve 'Zemheri' gibi dizilerden tanıdığımız güzel oyuncunun aslında kimyager olduğu ortaya çıktı.

Küçükköse, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya bölümü mezunuymuş. Güzel oyuncunun bu yönünü bilmeyenler büyük şaşkınlık yaşadı.