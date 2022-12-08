Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf "pes" dedirtti: Karım beni aynı anda 7 adamla aldattı, her güne biri geliyormuş - Son Dakika
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Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf "pes" dedirtti: Karım beni aynı anda 7 adamla aldattı, her güne biri geliyormuş

08.12.2022 14:35

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Ezmeci'ye danışan bir şahıs, karısının kendisini 7 erkekle birden aldattığını belirterek, "Karım beni 7 adamla aynı anda aldattı. Her güne biri geliyormuş, yanlışlıkla oldu dedi affedilir mi?" diye sordu.

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, reytinglerde iyi gitmeyen programının final yapmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle buluşmaya devam ediyor. Ezmeci'ye son olarak gelen bir itiraf ise resmen akıllarda durgunluk yarattı.

"EŞİM BAŞKASIYLA OLMAMI İSTİYOR"

Gelen sorulardan birinde bir takipçisi "Eşim başkalarıyla olmamı istiyor ne yapmalıyım?" sorusu soruldu. Ezmeci bu soru karşısında şoke oldu ve "Kabullenmeyin ve net sınır çizin" dedi.

"KARIM BENİ 7 ERKEKLE BİRDEN ALDATTI"

Bir başka soruyu soran ise bir erkek oldu ve bir o kadar da iğrenç olan soru Ezmeci'yi şaşırttı. "Karım beni 7 adamla aynı anda aldattı. Her güne biri geliyormuş, yanlışlıkla oldu dedi affedilir mi?" sorusuna karşı Esra Ezmeci, "Bazen bazı şeylerin yanlışlıkla olmadığı çok nettir. İçinize sinmeyen bir şeyi kabul etmeyin" cevabını verdi.

Esra Ezmeci'ye gelen itiraf akıllara durgunluk verdi: Karım beni aynı anda 7 adamla aldatmış
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Esra Ezmeci, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf 'pes' dedirtti: Karım beni aynı anda 7 adamla aldattı, her güne biri geliyormuş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf "pes" dedirtti: Karım beni aynı anda 7 adamla aldattı, her güne biri geliyormuş - Son Dakika
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