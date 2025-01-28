Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı - Son Dakika
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Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı

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Sevilen rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı. Eypio, bebeğinin fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak ''3'üncü prenses geldi'' ifadelerini kullandı.

28.01.2025 16:54  Güncelleme: 17:27
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Ünlü rap şarkıcısı Eypio, üçüncü kez baba oldu. Ünlü isim, bebeğiyle karesini sosyal medyadan takipçileriyle paylaştı.

Geçtiğimiz yıl O Ses Türkiye Rap yarışmasında jüri koltuğunda oturan rapçi Eypio, baba olma sevincini üçüncü kez yaşadı. Minik kızıyla sosyal medyadan ilk paylaşımını yapan şarkıcı, kızına Anka adını verdi.

"3'ÜNCÜ PRENSES ANKA"

Ünlü isim, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Geldi 3'üncü prenses Anka" notunu düştü.

Ünlü rapçi Eypio üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı

EYPIO DİSKOGRAFİ

Albümleri

2005 - A.P.O - (EP)

2006 - Rap Fabriek - (1. Stüdyo albümü)

2007 - Hırsız Var - (2. Stüdyo albümü)

2008 - Apollo - (3. Stüdyo albümü)

2011 - AbduRhyme - (4. Stüdyo albümü)

2012 - 16:34 - (5. Stüdyo albümü)

2014 - Beton Duvar - (6. Stüdyo albümü)

2016 - Günah Benim - 3 Adım Müzik - (7. Stüdyo albümü)

2020 - Urgan - DMC - (8. Stüdyo albümü)

Video klipleri

2013 - Ayrım Yok

2014 - Kral Çıplak

2015 - Ay Kızım

2015 - Günah Benim

2018 - Bura Anadolu (Direniş Karatay Film Müzikleri)

2018 - Reset (Mustafa Sandal ile birlikte)

2018 - Kaşık (Kafalar Karışık Film Müziği)

2019 - Vur Vur

2019 - Umudum Kalmadı

2019 - Naim

2020 - Katliam 4 ( Massaka, Diablo63, Anıl Piyancı, Killa Hakan, Eypio, Hidra, Yener Çevik, Selo, Joe Young, CashFlow, Tepki, Tekmill, Canbay & Wolker ile)

2020 - Urgan

2021 - Seni Öptüğüm Sokak

Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı

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Son Dakika Magazin Ünlü rapçi Eypio, üçüncü çocuğunu kucağına aldı: İsmini ilk kez açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat Çevre:
    ANKA NEDİR YA .. TB 52 KOYSAYDİN BARİ 29 1 Yanıtla
  • ayşe onat:
    insan çocuğunu hiç mi sevmez yaa anka nedir . Düşünün bir Anka anne, anka teyze, anka hanım bir sürü insan dalga geçecek yapmayın lütfen 16 1 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    atmaca da iyidi bence 13 1 Yanıtla
  • Android Adana:
    Bu Çok Çok Önemli Haber İçin Tişikkirler SnDkk Haber. Ulan Başkalarının Şarkılarını Söyleye Söyleye Ünlü Olmak Yeni Moda Yeminle. Kim Oğlum Bu Sanatçı Mı ? 10 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    yürü bee 5 1 Yanıtla
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