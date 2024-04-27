Ünlü Sanatçı Edip Akbayram\'ın Torunu 5 Yaşına Bastı

Magazin

DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü sanatçı Edip Akbayram torunu 5 yaşına bastı.

Kızı Türkü Akbayram'ın 5 yaşına giren kızı Lavin ile olan fotoğrafını paylaşan ünlü sanatçı hayranları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

2003 yılından bu yana Avanos'ta yaşayan 74 yaşındaki Edip Akbayram müzik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Özgün müziğin güçlü sesi "Aldırma Gönül", "Boşu boşuna", "Hasretinle yandı gönlüm" gibi ölümsüz eserleri ile hafızalara kazınmıştı.