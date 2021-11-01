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Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez doğum yaptı - Son Dakika

Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez doğum yaptı

01.11.2021 14:06

2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile evlenen başarılı şarkıcı Bengü, ikinci kez anne oldu. Sağlık durumlunun iyi olduğu öğrenilen bebeğine Selim adını verdi.

Şarkılarındaki başarısıyla adından söz ettiren Bengü, ikinci kez annelik heyecanı yaşadı. 2019 yılında ilk bebeği Zeynep'i kucağına alan şarkıcı, bugün de oğlunu dünyaya getirdi.

BEBEĞİNE EŞİNİN ADINI VERDİ

3 kilo 760 gr ağırlığında ve 53 cm boyunda doğan Selim ile annenin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çift, bebeklerine de Selim adını verdi. Bengü, oğlunun ismiyle ilgili, "İsim olarak, soyadımız Selimoğlu olduğu için junior 'Selim Selimoğlu' diye düşünüyoruz. Zaten eşim Selim'in de hayaliydi. Zeynep ismini ben koymuştum, bunu da Selim'e bıraktık" demişti.

Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez anne oldu
Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez anne oldu
Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez doğum yaptı

Selim Selimoğlu, Bengü, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Bengü, ikinci kez doğum yaptı - Son Dakika Magazin


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