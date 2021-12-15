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Ünlü şarkıcı Semiha Yankı'dan çok konuşulacak itiraf: Kocamla 16 sene birbirimizi dövdük - Son Dakika

Ünlü şarkıcı Semiha Yankı'dan çok konuşulacak itiraf: Kocamla 16 sene birbirimizi dövdük

15.12.2021 17:00

Haberler.com'un Youtube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan şarkıcı Semiha Yankı, 24 yıl evli kaldığı eşiyle 16 yıl boyuncu birbirlerine şiddet uyguladıklarını itiraf etti.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane'nin bu haftaki konuğu başarılı şarkıcı Semiha Yankı oldu. Programda özel hayatından ve kariyerinden bahseden şarkıcı, 24 yıl süren evliliği hakkında da konuştu.

"EŞİM BENİ DÖVDÜ BEN DE ONUN KAFASINI GÖZÜNÜ YARDIM"

24 yıl evli kaldığı Ali Bey'den şiddet gördüğünü söyleyen şarkıcı, "Kıskançlıktan dolayı şiddet gördüm. İlk şiddet evliliğin 8. senesinde başladı. Bir kadınla yakaladım o dönemde ayrılsaydım çok iyi olurmuş. Affettiğim için KDV'siyle üzerime geldi. Alkolün bunların ana nedeniydi. Ben içki içmem. İçkinin negatifliğini babamdan ve eski eşimden gördüm. Tüm kadınlara tavsiyem olsun; bir adamın hatasını gördüğünüz zaman barışmayın. Müge Anlı'yı izliyorum o da benim gibi. Ben de eşimi dövdüm. Ben de onun kafasını gözünü yarıyordum. Tendonum ondan hep şiş. Kolum da tam açılmaz kırıldığı için. Adama ayrılalım dediğim an kapıdan çıkamıyordum. Bikinili pozlarımı falan da hep eşim öldükten sonra verdim" dedi.

Ünlü şarkıcı Semiha Yankı'dan çok konuşulacak itiraf: Kocamla 16 sene birbirimizi dövdük

Semiha Yankı, Youtube, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü şarkıcı Semiha Yankı'dan çok konuşulacak itiraf: Kocamla 16 sene birbirimizi dövdük - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ünlü şarkıcı Semiha Yankı'dan çok konuşulacak itiraf: Kocamla 16 sene birbirimizi dövdük - Son Dakika
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