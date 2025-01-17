Somer Sivrioğlu\'ndan evlilik sorusuna kaçamak yanıt!

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MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, bir süre önce ayrıldığı Ayşe Özyılmazel ile yeniden barıştıklarını duyurdu.

Ekranda fırtınalar estiren ve geçtiğimiz hafta sezonu bitiren MasterChef yarışmasının jüri üyelerinden olan Somer Sivrioğlu, kariyerine ek olarak özel hayatıyla da gündemdeki yerini koruyor.

Hızlı bir aşk hayatı olan ünlü şef, son olarak Ayşe Özyılmazel ile birliktelik yaşadığını ilan etmiş ancak kısa süre içinde ünlü çiftten kötü haber gelmişti.

Ayrılık acısı yaşadığı düşünülen Somer Sivrioğlu katıldığı bir etkinlikte özel hayatına ilişkin konuştu. Ayşe Özyılmazel ile yeniden barıştıklarını söyleyen Sivrioğlu, "Her şey yolunda. Gayet güzel gidiyor" diye konuştu.

EVLİLİK SORUSUNA KAÇAMAK YANIT

Evlilik sorusunu duyan ünlü şef, "Onları bilemeyiz. Onlar için çok erken" dedi.

Somer Sivrioğlu geçtiğimiz aylarda Hülya Avşar'a konuk olmuş, "Karını aldattın mı?" sorusuna "Aldatma falan başka işler de ama 20 yıl beraberdik ya. Şaka bir tarafa herkesle sevgili olunur, herkesle evlenilir ama herkesle çocuk paylaşılmaz. O konuda çok şanslıyım. İyi ki çocuklarımın Aslı gibi anneleri var" yanıtını vermişti.