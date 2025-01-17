Somer Sivrioğlu'ndan evlilik sorusuna kaçamak yanıt! - Son Dakika
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Somer Sivrioğlu'ndan evlilik sorusuna kaçamak yanıt!

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MasterChef Türkiye'nin jüri üyesi Somer Sivrioğlu, eski sevgilisi Ayşe Özyılmazel ile yeniden barıştıklarını açıkladı. Evlilik hakkındaki sorulara ise 'Onlar için çok erken' yanıtını verdi.

17.01.2025 11:32
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MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, bir süre önce ayrıldığı Ayşe Özyılmazel ile yeniden barıştıklarını duyurdu.

Ekranda fırtınalar estiren ve geçtiğimiz hafta sezonu bitiren MasterChef yarışmasının jüri üyelerinden olan Somer Sivrioğlu, kariyerine ek olarak özel hayatıyla da gündemdeki yerini koruyor.

Hızlı bir aşk hayatı olan ünlü şef, son olarak Ayşe Özyılmazel ile birliktelik yaşadığını ilan etmiş ancak kısa süre içinde ünlü çiftten kötü haber gelmişti.

Ayrılık acısı yaşadığı düşünülen Somer Sivrioğlu katıldığı bir etkinlikte özel hayatına ilişkin konuştu. Ayşe Özyılmazel ile yeniden barıştıklarını söyleyen Sivrioğlu, "Her şey yolunda. Gayet güzel gidiyor" diye konuştu.

Somer Sivrioğlu, Ayşe Özyılmazel ile barıştıklarını duyurdu

EVLİLİK SORUSUNA KAÇAMAK YANIT

Evlilik sorusunu duyan ünlü şef, "Onları bilemeyiz. Onlar için çok erken" dedi.

Somer Sivrioğlu geçtiğimiz aylarda Hülya Avşar'a konuk olmuş, "Karını aldattın mı?" sorusuna "Aldatma falan başka işler de ama 20 yıl beraberdik ya. Şaka bir tarafa herkesle sevgili olunur, herkesle evlenilir ama herkesle çocuk paylaşılmaz. O konuda çok şanslıyım. İyi ki çocuklarımın Aslı gibi anneleri var" yanıtını vermişti.

Somer Sivrioğlu\'ndan evlilik sorusuna kaçamak yanıt!

Ayşe Özyılmazel, Somer Sivrioğlu, MasterChef, Evlilik, Türkiye, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Somer Sivrioğlu'ndan evlilik sorusuna kaçamak yanıt! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Behzat:
    nihayet ülkece beklediğimiz haber. 31 1 Yanıtla
  • bayan Asi:
    Bizene yaaa kim barışmış kim ayrılmış kim kimle yatmış kalkmış bizene. adam gibi haber verin ya 15 0 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    paraya daha çok değer vermek lazım. para herşeydir nokta 12 0 Yanıtla
  • monşer null:
    çokta Tın 9 2 Yanıtla
  • Oğuz Özen:
    çok itici ve antipatik,İtalyan şef dakika bir de bu,mehmet şef on numara bu ikisi yaramaz,acunun yerinde olsam,bu ikisi yerine başka juri alırım. 3 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    çok gıcık madam bu 2 0 Yanıtla
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