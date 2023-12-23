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Sansüre Gülüp Geçen Ünlü Soprano Pervin Chakar'dan Güçlü Açıklama - Son Dakika
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Sansüre Gülüp Geçen Ünlü Soprano Pervin Chakar'dan Güçlü Açıklama

Ünlü soprano Pervin Chakar, sansüre uğradığını ve karalama kampanyalarına karşı güçlendiğini söyledi. Chakar, müzikle iyileşmenin tek güç olduğunu vurgulayarak, 2024'te konserlerde buluşmayı umut ettiğini belirtti.

Sansüre Gülüp Geçen Ünlü Soprano Pervin Chakar\'dan Güçlü Açıklama
23.12.2023 - 02:28,
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Chakar, sansüre uğradığını ama bu tür karalama ve iftiralara karşı gülüp geçtiğini söyledi.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü soprano Pervin Chakar sansüre uğradığını açıkladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in elini öpmesi ile biranda gündeme gelen ünlü soprano önemli açıklamalarda bulundu.

Chakar "Irkçı söylemler, düşmanca tavırlar, hakkımda konuşulan-yazılan iftiralar, yapılan sansürler, arşiv silmeler ve dost bildiğim insanların nefret dolu sözleri beni daha da güçlendirdi. Hiç kimseden nefret etmiyorum. Hiç kimsenin önüne taş da koymuyorum. Hiç kimseyi düşüncesi ve yaptıkları için de yargılamıyorum. Herkes bu dünyada bıraktığı kadardır, bunu biliyorum. Yoluma devam ediyorum ama iyi ama kötü. Bu zor ve kötü günler geçecek biliyorum. İnançlıyım. Ama yalnız ama tek başına. Bunu başaracağım, başarmak zorundayı(m)z. Müzikle, bana Tanrı'nın bahşettiği ile. Ona inanarak, şarkılarda dua ederek. İyilik ve güzellik saçarak. Üretmeye ve yaratmaya devam ederek. Değerlerimizden, sanatımızdan, dilimin ve halkımın bana emanet ettiklerinden asla vazgeçmeden kendim olarak. Tek bir şey var: Sanat. Hepimizi iyileştirecek tek güç.2024'te konserlerde görüşmek üzere" dedi.

Kaynak: Magazinkolik
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