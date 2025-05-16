Ünlü sunucudan magazin dünyasını sarsacak sözler: Onları tuvalette yakaladım

Hakkındaki seks ticareti davasıyla yargılanan ünlü rapçi Sean "Diddy" Combs'un geçmişine ait çarpıcı bir iddia, davanın seyrinde yeniden gün yüzüne çıktı. Gazeteci Megyn Kelly, Combs'un bir Met Gala gecesinde bir Kardashian ile kadınlar tuvaletinde uygunsuz şekilde yakınlaştığını ileri sürdü.

CİNSEL TEMASTA BULUNDULAR

Kelly, The Nerve with Maureen Callahan adlı programa konuk olduğu yayında, o geceye dair tanık olduğu olayı şöyle anlattı: "Met Gala'ya gittim. İki yıl katıldım Maureen... Hatırladığım şey şu: P. Diddy kadınlar tuvaletindeydi, ben de oradaydım onları gördüm.O sırada tuvalette birden fazla Kardashian'ın bulunduğunu belirten Kelly, ortamı şu sözlerle tarif etti, "Birden fazla Kardashian vardı, bir de bizim zamanımızdaki süper modellerden değil, şu sıradan fenomen tiplerden bir tane süper model. Tuvaleti kimse kullanmıyordu; içeride sigara içiyorlar ve birbirlerine cinsel temasta bulunuyorlardı ve P. Diddy de oradaydı."

AKILLARA KAZINAN FOTOĞRAF

Söz konusu olayın Kelly'nin katıldığı 2016 veya 2017 Met Gala etkinliklerinden birinde yaşandığı tahmin ediliyor. Özellikle 2017 Met Gala'sı, Kim Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Diddy, A$AP Rocky ve Willow Smith'in birlikte çektirdiği ünlü tuvalet selfie'siyle hafızalara kazınmıştı.