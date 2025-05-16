Ünlü sunucudan magazin dünyasını sarsacak sözler: Onları tuvalette yakaladım - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Ünlü sunucudan magazin dünyasını sarsacak sözler: Onları tuvalette yakaladım

Geniş Video İzle

Seks ticareti davasıyla yargılanan Sean ''Diddy'' Combs'un geçmişte Met Gala'da bir Kardashian'a kadınlar tuvaletinde cinsel yakınlaşmada bulunduklarını öne sürüldü. Gazeteci Megyn Kelly'nin tanıklığı gündeme bomba gibi düştü.

16.05.2025 10:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkındaki seks ticareti davasıyla yargılanan ünlü rapçi Sean "Diddy" Combs'un geçmişine ait çarpıcı bir iddia, davanın seyrinde yeniden gün yüzüne çıktı. Gazeteci Megyn Kelly, Combs'un bir Met Gala gecesinde bir Kardashian ile kadınlar tuvaletinde uygunsuz şekilde yakınlaştığını ileri sürdü.

Ünlü sunucudan magazin dünyasını sarsacak sözler: Onları tuvalette yakaladım

CİNSEL TEMASTA BULUNDULAR

Kelly, The Nerve with Maureen Callahan adlı programa konuk olduğu yayında, o geceye dair tanık olduğu olayı şöyle anlattı: "Met Gala'ya gittim. İki yıl katıldım Maureen... Hatırladığım şey şu: P. Diddy kadınlar tuvaletindeydi, ben de oradaydım onları gördüm.O sırada tuvalette birden fazla Kardashian'ın bulunduğunu belirten Kelly, ortamı şu sözlerle tarif etti, "Birden fazla Kardashian vardı, bir de bizim zamanımızdaki süper modellerden değil, şu sıradan fenomen tiplerden bir tane süper model. Tuvaleti kimse kullanmıyordu; içeride sigara içiyorlar ve birbirlerine cinsel temasta bulunuyorlardı ve P. Diddy de oradaydı."

Ünlü sunucudan magazin dünyasını sarsacak sözler: Onları tuvalette yakaladım

AKILLARA KAZINAN FOTOĞRAF

Söz konusu olayın Kelly'nin katıldığı 2016 veya 2017 Met Gala etkinliklerinden birinde yaşandığı tahmin ediliyor. Özellikle 2017 Met Gala'sı, Kim Kardashian, Kendall Jenner, Kylie Jenner, Diddy, A$AP Rocky ve Willow Smith'in birlikte çektirdiği ünlü tuvalet selfie'siyle hafızalara kazınmıştı.

Ünlü sunucudan magazin dünyasını sarsacak sözler: Onları tuvalette yakaladım
Ünlü sunucudan magazin dünyasını sarsacak sözler: Onları tuvalette yakaladım

Megyn Kelly, Ünlüler, 3-sayfa, Magazin, Sözler, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ünlü sunucudan magazin dünyasını sarsacak sözler: Onları tuvalette yakaladım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Osman Kaan:
    Aşçı evin hanımına, evin hanımı bahçıvana, bahçıvan hepsine... Bildiğin tren yapmışlar 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp akıllı saatini GPRS ile takip eden Rus turist, Türk polisleriyle baskın yaptı Kayıp akıllı saatini GPRS ile takip eden Rus turist, Türk polisleriyle baskın yaptı
Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin o kadın cinayeti işleyenlerin Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin o kadın cinayeti işleyenlerin
Volkan Demirel Süper Lig’in yeni takımına imzayı atıyor Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
Uzmanlardan altın uyarısı Sakın aldanmayın Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Motokuryeler için yeni zorunluluklar getirildi Motokuryeler için yeni zorunluluklar getirildi
Ali Koç’a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı Ali Koç'a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı
İrem Derici’den sevgilisine şaşırtan teklif İrem Derici'den sevgilisine şaşırtan teklif
Bakan Fidan’dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok
Orhan Gencebay’ın torunu yıllar sonra görüntülendi Orhan Gencebay'ın torunu yıllar sonra görüntülendi

10:53
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı
10:48
Birleşik Arap Emirlikleri’nde verilen hediye Trump’ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
10:14
Terörsüz Türkiye 5 aşamada planlandı Silahların teslimi ve yöneticilerle ilgili yeni ayrıntılar
Terörsüz Türkiye 5 aşamada planlandı! Silahların teslimi ve yöneticilerle ilgili yeni ayrıntılar
09:53
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı 100’den fazla ölü var
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var
21:20
Memurluk şartları değişti Bugünden itibaren geçerli
Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
15:46
Konya’da 5.2 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
15:43
Katar’daki Trump’ın aklı İstanbul’da Yine Putin’le ilgili konuştu
Katar'daki Trump'ın aklı İstanbul'da! Yine Putin'le ilgili konuştu
15:42
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın
15:42
NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi’nde karşı karşıya geldi
NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi'nde karşı karşıya geldi
15:29
Simge Sağın’ın acı günü Genç yaşta hayatını kaybetti
Simge Sağın'ın acı günü! Genç yaşta hayatını kaybetti
15:26
Mahmut Uslu’dan “Mourinho ile devam mı edeceksiniz“ sorusuna görülmemiş yanıt
Mahmut Uslu'dan "Mourinho ile devam mı edeceksiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
15:19
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 11:39:16. #7.13#
SON DAKİKA: Ünlü sunucudan magazin dünyasını sarsacak sözler: Onları tuvalette yakaladım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.