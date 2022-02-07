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Ünlü türkücü Nur Ertürk, 8 yıl aradan sonra ekrana döndü - Son Dakika

Ünlü türkücü Nur Ertürk, 8 yıl aradan sonra ekrana döndü

07.02.2022 16:31
Ünlü türkücü Nur Ertürk, 8 yıl aradan sonra ekrana döndü

İlvanlım şarkısı ile ünlenen ve milyonların gönlünde taht kuran ünlü türkücü Nur Ertürk veda ettiği ekranlara 8 yıl aradan sonra yeniden döndü.

İlvanlım şarkısı ile ünlenen ve milyonların gönlünde taht kuran ünlü türkücü Nur Ertürk veda ettiği ekranlara 8 yıl aradan sonra yeniden döndü.

Bugün itibariyle TMB TV'de başlayan öğle saatlerinde ekrana gelen programda Ertürk, önemli konuklar ağırlayacak. Programın ilk konukları ise Cansever ve Samara oldu. Yeniden ekranlara dönen ünlü türkücü Nur Ertürk, "Yeniden ekranlara döndüğüm ve sevenlerim ile buluştuğum için çok mutluyum. Ben sizin evinizin kızınızım. İzleyin farkı görün bana güvenenlerin güvenleri boşa çıkmayacak. Hafta içi her gün sizlere konuklarımla misafir olacağım" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Ünlü türkücü Nur Ertürk, 8 yıl aradan sonra ekrana döndü - Son Dakika Magazin


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