Usta oyuncu Ayten Gökçer son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika
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Usta oyuncu Ayten Gökçer son yolculuğuna uğurlanıyor

Usta oyuncu Ayten Gökçer son yolculuğuna uğurlanıyor

Ayten Gökçer, 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek. Devlet töreni yapılmayacak olan Gökçer, uzun süredir sağlık problemleri yaşamaktaydı ve 2017'de felç geçirmişti. Kızı Aslı Gökçer, annesinin hastalığına rağmen kahkahalara boğduğunu ve akıl verdiğini belirterek duygusal bir veda mesajı yayınladı.

14.05.2024 13:10
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Ayten Gökçer son yolculuğuna 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda uğurlanacak.

Ayten Gökçer 2009 yılında vefat eden eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek.

Gökçer için devlet töreni yapılmayacak. Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan usta oyuncu Ayten Gökçer, 2017'de felç geçirmişti.

GÖKÇER'İN KIZINDAN ANNESİNE VEDA MESAJI

Ayten Gökçer'in kızı Aslı Gökçer acı haberi, "Kafa tuttuğu hastalığın, kafası bile yerinde değilken... En yakınlarımızı bile inandıramadık hastalığına çünkü zekası her şeyin önüne geçti.

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Son zamanlara kadar şaşırttı, kahkahalara boğdu yetmez gibi akıl verdi. Bu sefer gitmeyi seçti kalbinden hiç eksiltmediği annesine, Cüneyt'ine...

Aslı'sını, Efe'sini, Yonca'sını, damadı Kerem'ini, Ayşen'ini, Cansu'sunu Lal'ini güçlü yüreğine aldı ve sessizce gitti. Çok sevdik seni annem, çok kırık kalbimiz" sözleriyle duyurdu.

AYTEN GÖKÇER KİMDİR?

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Usta oyuncu Ayten Gökçer son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

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