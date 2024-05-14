Usta oyuncu Ayten Gökçer son yolculuğuna uğurlanıyor

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Ayten Gökçer son yolculuğuna 15 Mayıs Çarşamba günü öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda uğurlanacak.

Ayten Gökçer 2009 yılında vefat eden eşi Cüneyt Gökçer'in yanına defnedilecek.

Gökçer için devlet töreni yapılmayacak. Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan usta oyuncu Ayten Gökçer, 2017'de felç geçirmişti.

GÖKÇER'İN KIZINDAN ANNESİNE VEDA MESAJI

Ayten Gökçer'in kızı Aslı Gökçer acı haberi, "Kafa tuttuğu hastalığın, kafası bile yerinde değilken... En yakınlarımızı bile inandıramadık hastalığına çünkü zekası her şeyin önüne geçti.

Son zamanlara kadar şaşırttı, kahkahalara boğdu yetmez gibi akıl verdi. Bu sefer gitmeyi seçti kalbinden hiç eksiltmediği annesine, Cüneyt'ine...

Aslı'sını, Efe'sini, Yonca'sını, damadı Kerem'ini, Ayşen'ini, Cansu'sunu Lal'ini güçlü yüreğine aldı ve sessizce gitti. Çok sevdik seni annem, çok kırık kalbimiz" sözleriyle duyurdu.

AYTEN GÖKÇER KİMDİR?