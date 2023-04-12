Başrollerini Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Orkun İz, Yıldıray Şahinler ve Seray Gözler'in paylaştığı Güzel Günler dizisi pazar akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Her bölümü büyük bir hayranlıkla izlenen dizide bir ayrılık yaşanacak.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Saliha rolünü oynayan usta oyuncu Seray Gözler kadrodan ayrılıyor. Hikayedeki rolü biten usta oyuncu, 23. bölümde diziye veda edecek. Gözler'in diziye nasıl veda edeceği ise henüz bilinmiyor.
TMC Film yapılı Güzel Günler'in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzasını taşıyor.
Son Dakika › Magazin › Usta oyuncu Seray Gözler'den ayrılık karar! Güzel Günler dizisini bırakıyor - Son Dakika