Usta oyuncu Seray Gözler'den ayrılık karar! Güzel Günler dizisini bırakıyor - Son Dakika
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Usta oyuncu Seray Gözler'den ayrılık karar! Güzel Günler dizisini bırakıyor

12.04.2023 14:48

Usta oyuncu Seray Gözler, ilk bölümünden bu yana rol aldığı Güzel Günler dizisinin kadrosundan çıkıyor. Hikayedeki rolü sona eren başarılı oyuncu, 23. bölümde diziden ayrılacak.

Başrollerini Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Orkun İz, Yıldıray Şahinler ve Seray Gözler'in paylaştığı Güzel Günler dizisi pazar akşamları izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Her bölümü büyük bir hayranlıkla izlenen dizide bir ayrılık yaşanacak.

23. BÖLÜMLE AYRILIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Saliha rolünü oynayan usta oyuncu Seray Gözler kadrodan ayrılıyor. Hikayedeki rolü biten usta oyuncu, 23. bölümde diziye veda edecek. Gözler'in diziye nasıl veda edeceği ise henüz bilinmiyor.

TMC Film yapılı Güzel Günler'in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzasını taşıyor.

Usta oyuncu Seray Gözler, Güzel Günler dizisinden ayrılıyor
Usta oyuncu Seray Gözler, Güzel Günler dizisinden ayrılıyor
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Seray Gözler, Güzel Günler, Binnur Kaya, Ecem Erkek, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Usta oyuncu Seray Gözler'den ayrılık karar! Güzel Günler dizisini bırakıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Usta oyuncu Seray Gözler'den ayrılık karar! Güzel Günler dizisini bırakıyor - Son Dakika
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