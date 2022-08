Tek" Filminin İlk Teaser'ı Yayımlandı

Yönetmenliğini Mustafa Kotan'ın yaptığı, yapımcılığını RJ Yapım Ramazan Caboğlu'nun üstlendiği "Tek" filminin ilk teaser'ında; eşinin intiharından sonra akademiden ayrılan ve insanlara yardım etmek için Acil Psikolojik Destek Hattı çağrı merkezini kuran "Profesör Doktor Adem Tek" in, iç hesaplaşmasından bir kesit izliyoruz. "Adem Tek" karakterine hayat veren Tamer Levent'in; "Her Suç Cezasıyla Evlidir" sözleriyle açılan teaser, merak uyandırıyor.

Senaryosunu Kamuran Süner'in kaleme aldığı, hikayesini Gamze Birsöz Koç'un yazdığı filmde "Profesör Doktor Adem Tek" karakterinin intihar ederek vefat eden eşi "Doç. Dr. Canan Güler Tek" rolünde fotoğrafları ve sesiyle Aslıhan Güner yer alıyor.