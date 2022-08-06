Tek" Filminin İlk Teaser'ı Yayımlandı - Son Dakika
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Tek" Filminin İlk Teaser'ı Yayımlandı

06.08.2022 19:03
Tek" Filminin İlk Teaser'ı Yayımlandı

Usta oyuncu Tamer Levent'in oynadığı, Türkiye'nin ilk tek kişilik filmi olan "Tek" in ilk teaser'ı yayımlandı.

Yönetmenliğini Mustafa Kotan'ın yaptığı, yapımcılığını RJ Yapım Ramazan Caboğlu'nun üstlendiği "Tek" filminin ilk teaser'ında; eşinin intiharından sonra akademiden ayrılan ve insanlara yardım etmek için Acil Psikolojik Destek Hattı çağrı merkezini kuran "Profesör Doktor Adem Tek" in, iç hesaplaşmasından bir kesit izliyoruz. "Adem Tek" karakterine hayat veren Tamer Levent'in; "Her Suç Cezasıyla Evlidir" sözleriyle açılan teaser, merak uyandırıyor.

Senaryosunu Kamuran Süner'in kaleme aldığı, hikayesini Gamze Birsöz Koç'un yazdığı filmde "Profesör Doktor Adem Tek" karakterinin intihar ederek vefat eden eşi "Doç. Dr. Canan Güler Tek" rolünde fotoğrafları ve sesiyle Aslıhan Güner yer alıyor.

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Kaynak: Snob Magazin

Mustafa Kotan, Tamer Levent, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tek' Filminin İlk Teaser'ı Yayımlandı - Son Dakika

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