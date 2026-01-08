Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk sessizliğini bozdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk sessizliğini bozdu

Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk sessizliğini bozdu
08.01.2026 21:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan ünlü isimlerin menajeri Haluk Şentürk, yaşadığı sürece ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Şentürk, "Kendimden emin gittiğim savcılıktan yine kendimden emin, başım dik çıktım" derken devletin tüm birimlerine kibarlıkları için teşekkür etti.

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan menajer Haluk Şentürk, yaşadığı sürece ilişkin ilk açıklamasını yaptı. "Kendimden emin gittiğim savcılıktan yine kendimden emin, başım dik çıktım" diyen Şentürk devletin tüm birimlerine de kibarlıkları için teşekkür etti.

Şentürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alındığını hatırlatarak, savcılığa kendinden emin bir şekilde gittiğini ve yine aynı şekilde ayrıldığını belirtti. Yaklaşık 40 yıla yakın süredir müzik sektöründe emek verdiğini vurgulayan Şentürk, süreci şu sözlerle değerlendirdi:

"Bu hafta hepinizin de bildiği gibi ifademe başvurulmak üzere gözaltına alınmıştım. Kendimden emin gittiğim savcılıktan yine kendimden emin, başım dik çıktığımı sizlerle paylaşmak isterim."

DEVLET BİRİMLERİNE TEŞEKKÜR

Açıklamasında süreç boyunca kendisine anlayışlı ve nazik davrandıklarını belirten Şentürk, devletin tüm birimlerine teşekkür etti. Meslek hayatı boyunca yolu kesişen çok sayıda kişiden gelen destek mesajlarının kendisini duygulandırdığını ifade eden Şentürk, yoğunluk nedeniyle geri dönüş yapamadığı kişilerden anlayış beklediğini dile getirdi.

Şentürk, paylaşımını destek veren herkese teşekkür ederek sonlandırdı.

BİRÇOK ÜNLÜ İSMİN MENEAJERLİĞİNİ YAPTI

Haluk Şentürk'ün, müzik sektöründe uzun yıllardır birçok ünlü ismin menajerliğini yaptığı biliniyor. Şentürk'ün çalıştığı isimler arasında Deniz Seki, Linet, Aşkın Nur Yengi, Rober Hatemo, Sinan Özen, Kuşum Aydın, Bülent Ersoy, Gülşen, Yıldız Tilbe, Levent Yüksel, Merve Özbey, Emre Altuğ, Haluk Levent, Aleyna Tilki ve Hadise gibi isimler yer alıyor.

Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk sessizliğini bozdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Emre Acar Emre Acar:
    Birinizde kendinizden emin olmayın kardeşim devlet diyor kullanmış biri adliyeden çıkan daha önce hiç görmedim diyor 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Ozan Akbaba reklamdan servet kazanacak Ozan Akbaba reklamdan servet kazanacak
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit

21:56
Galatasaray, Can Armando transferinde mutlu sona ulaştı İşte İstanbul’a geliş tarihi
Galatasaray, Can Armando transferinde mutlu sona ulaştı! İşte İstanbul'a geliş tarihi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:22
Benfica’da Jose Mourinho dönemi sona eriyor İşte yerine geçecek isim
Benfica'da Jose Mourinho dönemi sona eriyor! İşte yerine geçecek isim
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
20:29
Suriye ordusu, Halep’te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
18:57
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 22:43:12. #7.11#
SON DAKİKA: Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan menajer Haluk Şentürk sessizliğini bozdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.