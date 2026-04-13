56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

The New York Times’a konuşan Sanchez Bezos’un bu açıklaması kısa sürede büyük yankı uyandırırken, sözcüsü devreye girerek ünlü ismin hamile olmadığını özellikle vurgulamak zorunda kaldı.

Öte yandan Sanchez Bezos, mutluluğuna dair yaptığı çarpıcı yorumla da dikkat çekti. Ünlü isim, kendisini ortalama bir insandan yüzde 20 daha mutlu hissettiğini ifade etti. Ancak bu mutluluğun, eşi Jeff Bezos’un servetiyle bir ilgisi olmadığını özellikle dile getirdi.

Geçmiş ilişkilerinden üç çocuk sahibi olan Sanchez Bezos’un, 25 yaşındaki Nikko Gonzalez, 19 yaşındaki Evan Whitesell ve 18 yaşındaki Ella Whitesell adında çocukları bulunuyor. Ünlü çift, geçtiğimiz yaz Venedik’te düzenlenen üç gün süren görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.

Jeff Bezos, dünyanın en zengin üçüncü kişisi.