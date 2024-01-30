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Volkan Konak, müziği bıraktığı iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Volkan Konak, müziği bıraktığı iddialarını yalanladı

Ünlü şarkıcı Volkan Konak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan dolayı müziği bıraktığı iddialarını yalanladı. Konak, siyaset korosunda şarkı söylemeyeceğini belirttiğini ve müziğe devam edeceğini açıkladı.

Volkan Konak, müziği bıraktığı iddialarını yalanladı
30.01.2024 - 00:10,
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Şarkıları ve eğlenceli kimliğiyle yıllardır adından söz ettiren Volkan Konak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan dolayı müziği bıraktığı ileri sürüldü. Magazin gündeminde geniş yankı uyandıran Volkan, müziği bırakmadığını sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi.

"SİYASET KOROSUNDA ŞARKI SÖYLEMEYECEĞİM"

Sabah sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Volkan Konak "Ülkemizde ve orta doğuda siyasi partiler ya tarikat ya tek adam sistemidir ve de siyaset yapan kişilerin zenginleşme alanıdır.

Vefasız ve sevgisiz bu siyaset korosunda şarkı söylemem. Dolayısıyla beni silin, ben yokum" dediği için müziği bıraktığı iddia edildi.

Müziği bıraktığı konuşulan Volkan Konak sessizliğini bozdu: Yanlış anlaşıldım

"YANLIŞ ANLAŞILDIM"

Kısa sürede gündem olan şarkıcı yeni bir açıklama yaparak yaşanan yanlış anlaşılmayı düzeltti. Müziği bırakmadığını belirten Konak, "Dostlar, söylediğim yanlış anlaşılmış galiba.

Siyaset korosunda şarkı söylemeyeceğimi belirttim. Ben her zaman olduğu gibi dürüst, uygar ve asil insanların korosunda şarkılarımı söylemeye devam edeceğim. Son söz; yaşasın sevgi, yaşasın bilim, yaşasın sanat" ifadelerini kullandı.

Müziği bıraktığı konuşulan Volkan Konak sessizliğini bozdu: Yanlış anlaşıldım

Kaynak: Magazinkolik
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