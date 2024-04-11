DurakMedya'da yer alan habere göre ünlü oyuncu Vural Çelik, Ali Sunal'ın sunuculuğunu yaptığı "Güldür Güldür Show"u eleştiri yağmuruna tuttu.
'Avrupa Yakası' dizisinde canlandırdığı "Kubilay Peynircioğlu" karakteri ile hafızalara kazınan ünlü isim "Güldür Güldür Show"a katılacağı haberlerini yalanladı.
Çelik "Güldür Güldür Show'da yer almam mümkün değildir. Güldür Güldür entübedir. ve birilerinin biran önce fişini çekmesi gerekir. En yetenekli oyuncularını yitirmiş. ve sadece anısına saygı duyulan projenin bile o an geldiği zaman bitmesi gerekir. Ben eğer bir projede yer alıyorsam bilin ki sizleri mutlu edip güldüreceğim çok şey vardır projede " diyerek eleştirilerini sıraladı.
"GÜLSE BİRSEL 5 OYUNCUYU BİR ARAYA GETİREMEZ "
Öte yandan Vural Çelik Avrupa Yakası dizisinin tekrardan çekilecek haberlerine de açıklık getirdi. Çelik " Gülse Birsel ana kadrodan 5 kişiyi bile asla bir araya getiremez" diyerek ünlü isme gönderme yaptı.
Son Dakika › Magazin › Vural Çelik, Güldür Güldür Show'u eleştirdi - Son Dakika
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