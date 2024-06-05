Yağmur Çevik Söylemezsem Olmaz'dan Ayrıldı - Son Dakika
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Yağmur Çevik Söylemezsem Olmaz'dan Ayrıldı

Yağmur Çevik, Söylemezsem Olmaz programından ayrıldığını açıkladı. Bircan Bali'nin programa geri dönmesi ise büyük bir etki yarattı.

05.06.2024 15:26
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Yağmur Çevik yeni sezonun başında Söylemezsem Olmaz programının yorumcuları arasında yerini aldı. Hande Sarıoğlu ile olan kavgalarıyla sık sık gündeme gelen Yağmur Çevik, bu sabah itibari ile Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı.

Bircan Bali'nin "Kendi koltuğum" dediği programa geri dönmesi ise magazin gündeminde adeta deprem etkisi yarattı. Çevik, Bircan Bali'nin dönüp kendisinin programdan ayrılmasının ardından sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı.

Yağmur Çevik Söylemezsem Olmaz'dan Ayrıldı

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Çevik şu ifadelere yer verdi: "Amacım televizyonda yapılan magazine bir nebze de olsa şeffaflık katmaktı. Tabi ki bunu tek başına yapabilirim ukalalığı değil söylemek istediği şey, benim gibi düşünen aynı kalibrede olduğum insanlarla televizyon magazinini 'az sonra'lardan, içi boş başlıklardan kurtarıp gerçek haber anlayışıyla izleyiciyle buluşturmayı hayal etmiştim.

Yağmur Çevik Söylemezsem Olmaz'dan Ayrıldı

Benim için asıl olan bildiklerimi sizlerle filtresiz paylaşmak... Ama bunu yaparken de mahremiyete olan saygıyı köşeye atmamaktı... Eğriye eğri, doğruya doğru demekten vazgeçmeyeceğim"

Yağmur Çevik Söylemezsem Olmaz'dan Ayrıldı

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Yağmur Çevik Söylemezsem Olmaz'dan Ayrıldı - Son Dakika

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