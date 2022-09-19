Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'den Kötü Haber

Türk yönetmen, senarist, yapımcı ve işletmeci Umut Evirgen, 26 Şubat 1990 tarihinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini New York 'da Berkeley College'de İşletme alanında tamamladı. Yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sinema TV alanında yaptı.

2.Sayfa'da yer alan habere göre; Serenay Sarıkaya, sürpriz bir kararla Umut Evirgen'den ayrıldı. Güzel oyuncu, ayrılıkla ilgili yakın çevresine "Yorulduk, yürütemedik" dedi.

Kaynak: Snob Magazin

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