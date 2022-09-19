Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'den Kötü Haber - Son Dakika
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Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'den Kötü Haber

19.09.2022 13:32
Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'den Kötü Haber

Yaklaşık 9 aydır aşk yaşayan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'den kötü haber geldi. İşte detaylar...

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'in ayrıldığı ortaya çıktı

2.Sayfa'da yer alan habere göre; Serenay Sarıkaya, sürpriz bir kararla Umut Evirgen'den ayrıldı. Güzel oyuncu, ayrılıkla ilgili yakın çevresine "Yorulduk, yürütemedik" dedi.

Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'den Kötü Haber

UMUT EVİRGEN KİMDİR?

Türk yönetmen, senarist, yapımcı ve işletmeci Umut Evirgen, 26 Şubat 1990 tarihinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini New York'da Berkeley College'de İşletme alanında tamamladı. Yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Sinema TV alanında yaptı.

Son olarak Kimya adlı sinema filmi yönetmenliğini ve senaristliğini yapan Umut Evirgen, filminin başrolünde eski sevgilisi Melisa Şenolsun'a yer verdi.

Umut Evirgen, son olarak Serenay Sarıkaya ile aşk yaşadı.

Ünlü işletmeci özel yaşantısıyla sık sık gündeme geliyor.

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'den Kötü Haber - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen'den Kötü Haber - Son Dakika
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