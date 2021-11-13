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Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor - Son Dakika

Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor

13.11.2021 09:05

Başrollerinde Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Hazal Türesan, Cemal Toktaş ve Şahin Irmak gibi isimlerin yer aldığı yer aldığı Yalancı dizisi final yapıyor. Dizi 10. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

Show TV ekranlarında yayınlanan Yalancı dizisinden kötü haber geldi. Cuma günü yayınlanan ancak Aziz dizisi başlayınca yayın günü salıya çekilen dizi istenilen başarıya ulaşamadı.

FİNAL YAPIYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Bir öğretmenin başına gelen olayı ispat etmek için verdiği büyük mücadeleyi anlatan, nefes nefes olayları konu alan dizi 10. bölümde final yapacak. Ekip bugün 10. bölümü çekmek için yeniden sete çıkacak. Final haberini ardından dizinin başrol ekibinden ve yapım ekibinden henüz bir açıklama gelmedi.

Yalancı dizisi 10. bölümle final yapıyor

YALANCI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Deniz öğretmen (Burçin Terzioğlu) ile cerrah Mehmet Emir (Salih Bademci) keyifli görünen bir akşam yemeği yiyorlar. O gece bir şeyler yaşanıyor ama sadece ikisi biliyor neler olduğunu. Her ikisi de sabah farklı bir duyguya ve farklı bir gerçeğe uyanıyor. Tam da o sırada insanın içine bir şüphe düşüyor aslında! Birisi yalan söylüyor ama hangisi?

Hangisi suçlu, hangisi masum? Hangisi doğru söylüyor, hangisi yalancı? Aynı geceyi iki taraf da farklı şekillerde anlatıyor, farklı şekillerde görüyor. İnandıkları gibi. Dizi İngiliz yapımı Liar dizisinin uyarlamasıdır.

Yalancı dizisi 10. bölümle final yapıyor
Yalancı dizisi 10. bölümle final yapıyor
Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor

Burçin Terzioğlu, Salih Bademci, Yalancı, Cuma, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yalancı dizisi ekranlara veda ediyor - Son Dakika Magazin


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