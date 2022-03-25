Yalnız Kurt bu akşam ekranlarda! Altay'ı ziyaret eden beklenmedik misafir kim? - Son Dakika
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Yalnız Kurt bu akşam ekranlarda! Altay'ı ziyaret eden beklenmedik misafir kim?

25.03.2022 15:49

ATV'nin sevilen dizisi Yalnız Kurt bugün 9. bölümü ile ekranlara gelecek. Yeni bölümde, Altay yaptığı plan gereği Nazar'ı hapishaneden kaçırmış ama Nizam tarafından vurulmuştur. Nizam'ın Altay'ı yaralaması Mira'yı oldukça sinirlendirir.

Altay yaptığı plan gereği Nazar'ı hapishaneden kaçırmış ama Nizam tarafından vurulmuştur. Nizam'ın Altay'ı yaralaması Mira'yı oldukça sinirlendirir. Normal şartlarda iz bırakmamak adına öldürülmesi gereken birine Mira'nın fazladan ilgi göstermesi Nizam'ı şaşırtır ve Mira'nın Altay'a karşı zaafı olduğundan şüphelenmeye başlar.

Hapishaneden kurtulan Nazar yeni görevini Mira'dan öğrenir. Yıldırım Projesi'ni imha edecektir. Nazar'ın görevini yerine getirebilmesi için projeyi kendi gözleriyle görmesi gerekmektedir. Bunu da kendi adamlarıyla yapmak ister. Operasyonda etkisiz kalacağını düşünen Nizam bu işe bozulur.

DOĞAN, SARE'NİN İHANETİNİ ÖĞRENECEK Mİ?

Sezai Paşa'nın ölümünden sonra zor günler yaşayan Gündüz'e gizemli bir mektup gelir. Mektubu alan Gündüz heyecanlanır.

Doğan telefonunda böcek bulunmasının hesabını sormak için Mira'nın evine gider. Mira'nın evinde Doğan'ı bir sürpriz beklemektedir. Sare ise Doğan'ın telefonuna böcek koyan kişinin kendisi olduğunun anlaşılacağından tedirgindir. Ela'nın yanına gitme bahanesiyle bir süre uzaklaşır.

Ahmet tarafından bir müddet görevden el çektirilen Viking'in bunu Yetim Kurtları'na anlatması kolay olmayacaktır. Nizam, Nazar'ı fabrikaya sokmanın bir yolunu bulmuştur. Ulvi ve Akın devreye girip bu işi halledeceklerdir.

KUMANDAN NEREYE GİTTİ?

Altay kulübeye gider ama kumandanı bulamaz. Kumandan ortada yoktur. Bir mektup bırakıp gitmiştir. Altay mücadelesinde yalnız kaldığını düşünürken Davut Bahadır tarafından gönderilen beklenmedik bir misafir kulübeye gelir.

Fabrikaya sızan Nazar içeride Yıldırım Projesine ulaşabilecek mi? Gündüz'e gelen gizemli mektupta ne yazmaktadır? Ela'nın yanına giden Sare şüpheleri üzerinden atabilecek midir? Görevden el çektirilen Viking nasıl bir yol izleyecek? Kumandan nerededir? Altay'ı ziyaret eden beklenmedik misafir kimdir?

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25 Mart 2022 Atv Yayın Akışı 25 Mart 2022 Atv Yayın Akışı Yalnız Kurt 9. Bölüm 2. Fragmanı Yalnız Kurt 9. Bölüm 2. Fragmanı

Yalnız Kurt, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yalnız Kurt bu akşam ekranlarda! Altay'ı ziyaret eden beklenmedik misafir kim? - Son Dakika


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