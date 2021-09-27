Yaprak Dökümü dizisinde Ali Rıza Bey ve ailesinin kapı komşuları Nehir Hanım'ın kızı rolünde tanıdığımız Sedef'in yıllar içerisindeki değişimi herkesi şaşırttı.

Yaprak Dökümü'nde Sedef karakteri ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Seda Demir şu anda 38 yaşında.

Yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Seda Demir'e sosyal medyada övgü dolu yorumlar yapıldı.

Demir, Marmara Üniversitesi Fransızca Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde okurken nasıl oyunculuğa geçiş yaptığını şu sözlerle anlattı.

"PROJENİN BAŞINDA ÇOK TEDİRGİNDİM"

Orta halli bir aileden geldiğinden üniversitedeki harçlığı için arkadaşlarıyla anketörlük gibi işlere başvuran Seda Demir, "Bir arkadaşımız bazı reklamlarda oyunculuk yapıyordu. Arkadaşlarım da beni oyunculuğa çok yakıştırıyordu ama utanıyordum açıkçası. Çok çekingendim. Bir şirkete anketörlük için başvuracağımı zannederken arkadaşlarım, beni kandırdı ve oyunculuk ajansına yazdırdı. Gittiğim tüm reklam seçmelerinde son 3'e kalıyordum. 'Yaprak Dökümü'nden hemen önce bir dizi için deneme çekimine çağırdılar... Derken çok doğal bir oyunculuk çıktı. O çekim Ay Yapım'a gitti. Yönetmenimiz beni beğenmiş. Hem tipimi hem de oyunculuğumu, her şey o şekilde başladı. Projenin başında çok tedirgindim. Ne seti biliyorum ne sahneleri ne de oyunculuğu..." ifadelerini kullandı.

"NESLİHAN'A KIRILDIM"

"Yaprak Dökümü" setinde en iyi anlaştığı oyuncunun Neslihan Atagül olduğunu söyleyen Seda Demir, Kadir Doğulu ile hayatını birleştiren Atagül'ün düğününe çağrılmadığı için gidemediğini anlatırken, "Tabii yıllar geçince hayatlar ayrılıyor haklıdır kendince ama onu gelinlikle görmek isterdim. Çağırmadı, kırıldım tabi..." ifadelerini kullandı.

1.65 boyundaki Seda Demir, son olarak 'Beyaz Karanfil' dizisinde Elif karakterine hayat vermişti.

İşte Seda Demir'in yıllar içerisindeki değişimi...