Yargı'nın kıskanç savcısı Pars, uyuşturucu müptelası mı?

Yargı dizisinin her karakterinin ayrı bir hikayesi var ve hepsi çok ilginç. Ancak bunlar içinde en çok dikkat çekenlerden biri hiç kuşkusuz Savcı Pars Seçkin. Mehmet Yılmaz Ak tarafından canlandırılan Pars Seçkin karakteri izleyicilerin hem çok ilgiyle izlediği hem de çok merak ettiği bir karakter.

PARS'I TANIYALIM

Yargı dizisinde Savcı Pars, Ilgaz'la aynı yerde görev yapan bir savcıdır. Ayrıca Ilgaz'ın yeni ayrıldığı nişanlısı Neva'nın da abisidir. Ilgaz'la arasında okul yıllarından beri başlayan tek taraflı bir rekabet vardır. Şimdi de kız kardeşinden ayrılmış olduğu için ona daha da fazla öfkelidir. Son derece hırslı bir adam olan ve kaybetmeye hiç tahammül edemeyen Savcı Pars'a göre kendisi herkesten üstündür. İçten içe Avukat Ceylin'den hoşlanmaktadır.

Yargı dizisinde bölümler ilerledikçe Pars, izleyicilerin daha da çok ilgisini çekmeye başladı. Son bölümde Pars'la ilgili bir detay izleyicinin gözünden kaçmadı ve karakterler ilgili belki de çok önemli bir ipucu yakaladı.

DAMLA MESELESİ

Çok önemsiz gibi görünen ancak izleyiciye göre çok önemli bir ayrıntıya yer verilen sahnede Pars gözlerine damla damlatıyordu. Bu ayrıntı izleyiciye göre Pars'la ilgili çok önemli bir detay veriyordu. İzleyici bu sahneyi izledikten sonra yaptığı sosyal medya paylaşımında şunu yazdı:

"Pars'ın damla meselesini çözdüm. Yekta'yla beraber Pars da uyuşturucu işinde hatta kullanıcı. Çünkü gözlerindeki kızarıklığı geçirmek için damla kullanması (bi psikolog yazısıydı) ve koldaki uyuşukluk onu gösteriyor."

Bir başka izleyici de bu tezi destekleyen bir paylaşım yaptı. İzleyici paylaşımında "Eşim de işi gereği çok kullanan görmüş. Pars'ın ilk damla kullandığı an o da aynısını söyledi ?? sonraları birçok kez gösterilince ben de boşuna göstermediklerini düşündüm" diye yazdı.

Pars hakkındaki gerçekleri ve bu dikkatli izleyicilerin haklı olup olmadıklarını çok yakında göreceğiz.