Yargı'nın son bölümünde neler oldu? Yoksa Engin ölmedi mi?

Yargı kısa bir aranın ardından seyirci ile buluştu. Duyguları ve adaleti arasında sıkışıp kalan Ilgaz, Ceylin'i kurtarmak için tam gaz gerçek suçluyu bulma arayışına girer.

CEYLİN HATIRLAYACAK MI?

Ilgaz hala Ceylin'in suçsuz olduğuna inansa da Ceylin bir türlü parçalarını kafasında birleştiremediği anlar konusunda büyük kararsızlık ve tutarsızlıklar yaşamaktadır.

Yekta Tilmen, oğlu Engin'in ölümüyle birlikte tüm gücünü seferber ederek apaçık bir savaş ilanında bulunmak üzeredir.

SÜRPRİZ CEPHELEŞMELER

Engin üzerinden çıkarılan bu adalet savaşı yeni ortaklıklar ile pek çok sürpriz cepheleşmenin de habercisidir.

Duyguları ile adalet arasında sıkışıp kalan Ilgaz, bu ikileminin yanı sıra artık yeni bir sorun ile de boğuşmak zorundadır. Ceylin'i kurtarmak için tam gaz giden gerçek suçluyu bulma arayışı onu hayatında hiç daha önce karşılaşmadığı bir konumda bırakacaktır.