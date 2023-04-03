Yasak Elma'da ayrılıklar! 3 isim birden diziyi bırakıyor - Son Dakika
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Yasak Elma'da ayrılıklar! 3 isim birden diziyi bırakıyor

03.04.2023 16:49

Final sezonuyla ekranlara gelen Yasak Elma'nın kadrosunda daralmalar yaşanıyor. Emre Kızılırmak, Elif Yılmaz ve Şebnem Dönmez, 6 sezondur yayınlanan Yasak Elma dizisinden ayrılık kararını açıkladı.

Başrollerinde Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Melisa Doğu, Sevda Erginci, Murat Aygen, Nehir Erdoğan, Barış Ataç ve Bahtiyar Memili gibi isimlerin yer aldığı Yasak Elma dizisi, final sezonuyla ekrana geliyor. Yazın final yapacak olan dizide peş peşe ayrılıklar yaşanacak.

SELİM VE TUĞÇE VEDA EDİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizide Selim karakterine hayat veren Emre Kızılırmak projeye veda edecek. Kızılırmak'ın yanı sıra bu akşam 170. bölümü yayınlanacak olan dizide Julia'nın (Nehir Erdoğan) asistanı Tuğçe'ye hayat veren Elif Yılmaz da projeye veda edecek. Başarılı performansıyla dikkat çeken Yılmaz, ekipten 171. bölümde ayrılmış olacak.

HANDAN DA AYRILIYOR

Reyting rekortmeni dizide uzun süredir Kumru'nun annesi Handan'ı oynayan Şebnem Dönmez de kadroda ayrılıyor. Julia'nın oyunuyla alerjisi olduğu arıların içinde kalan Handan karakteri ilerleyen bölümlerde diziden ayrılacak.

Yasak Elma'da yaprak dökümü! 3 isim birden kadrodan ayrılıyor
Yasak Elma'da yaprak dökümü! 3 isim birden kadrodan ayrılıyor
Yasak Elma'da yaprak dökümü! 3 isim birden kadrodan ayrılıyor
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Emre Kızılırmak, Nehir Erdoğan, Şebnem Dönmez, Elif Yılmaz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasak Elma'da ayrılıklar! 3 isim birden diziyi bırakıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yasak Elma'da ayrılıklar! 3 isim birden diziyi bırakıyor - Son Dakika
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