Yasak Elma'da Ömer tetiği çekti! Kim ölecek?

127. bölümü ile yayınlanan Yasak Elma dizisinde Yıldız ve Çağatay'ın boşanması bölüme damga vurdu. Ender ise Arzu'nun peşindedir.

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Kumru ve Çağatay'ın oynadığı oyun bir tek Yıldız'ın değil Ömer'in de canını yakmıştır. Yıldız yaşadığı şoku ve ihaneti kabul etmekte zorlanırken, Ömer'den haber alınamaz. Ender ise Arzu'nun peşine düşmesinin cezasını ödeyecektir. Yıldız ve Çağatay'ın boşanma davası sonrası Kumru, mutluluğunu her yerde paylaşır.

ŞEYMA SUBAŞI SAHNESİ DAMGA VURDU

Gündemde yer alan konulara sık sık gönderme yapılan dizideki Şeyma Subaşı sahnesi dikkat çekti. Yasak Elma'da Kumru karakterine hayat veren Biran Damla Yıldız, Yıldız ve Çağatay'ın boşanmasının ardından sosyal medya hesabından yüzüğünü göstererek "Boşandılar" notunu yazdığı bir paylaşım yaptı.