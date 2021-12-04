Yasak kalkınca küllenen aşk alevlendi!

Sabah yazarı Bülent Cankurt, İbrahim Kutluay- Ece Sükan aşkını kaleme aldı.

İşte o yazı:

"Aslına bakarsanız İbrahim Kutluay-Ece Sükan birlikteliği pek de yeni bir aşk sayılmaz! Çünkü üç yıl önce Kutluay ile Sükan arasında aşk dedikodusu çıkmıştı. Üstelik Kutluay o zaman, Sponza ile beraberdi!

'YASAK AŞK' GİRİŞİMİYDİ...

Bu yüzden de Kutluay ile Sükan'ın, Hakan Bahar'ın sahne aldığı galada yakınlaştıkları, hemen ertesinde de baş başa yemeğe gittikleri, bunu öğrenen Sponza'nın da Ece Sükan'ı arayıp ağzına geleni söylediği konuşulmuştu. Yani o dönemki bir nevi 'yasak aşk' girişimiydi!

YASAK KALKTI

Anlaşılan üç yıl sonra 'yasak'ı kaldırıp 'aşk'a devam kararı almışlar. Şimdi İbrahim Kutluay'ın da Ece Sükan'ın da kalbi boş. Kutluay'ın yaklaşık altı aydır kalbi boşken, Sükan da Uğur Güven'den ayrılalı neredeyse bir yıl oldu. Yasak kalktığı için gizlenme gereği de duymuyor olacaklar ki, baş başa mekanlara gitmeye başladılar.

DİLDEN DİLE DOLAŞIYOR

Geçen hafta iki farklı mekanda görülen aşıkların samimi halleri de dilden dile dolaşıyor. Bakalım bu uzun soluklu bir aşk mı olacak yoksa üç yıl önceki gibi gelip geçici bir heves olarak tarihe mi gömülecek…"