Yasemin Ergene 17 yıl sonra setlere dönüyor! Rekor ücret alacak - Son Dakika
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Yasemin Ergene 17 yıl sonra setlere dönüyor! Rekor ücret alacak

Yasemin Ergene 17 yıl sonra setlere dönüyor! Rekor ücret alacak
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İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl noktalayan Yasemin Ergene, 17 yıllık aranın ardından oyunculuğa dönüyor. “Tuzlu Kahve” dizisiyle ekranlara dönecek olan Yasemin Ergene, bölüm başına 2 milyon TL kazanacak. Ünlü oyuncunun dört bölüm üzerinden aylık kazancı 8 milyon TL’yi bulacak.

İzzet Özilhan ile 14 yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl sonlandıran Yasemin Ergene, 17 yıllık uzun aranın ardından ekranlara geri dönüyor. 'Tuzlu Kahve' dizisiyle setlere adım atacak olan ünlü oyuncunun, bölüm başı alacağı dudak uçuklatan ücret belli oldu.

17 YILLIK SESSİZLİĞİNİ BOZDU

2009 yılında İzzet Özilhan ile tanıştıktan sonra kariyerine ara veren ve 2011'deki evliliğinin ardından "Bir daha oyunculuğa dönmeyi düşünmüyorum" diyerek ekranlara veda eden Yasemin Ergene, sürpriz bir karara imza attı. Eylül 2025'te 14 yıllık evliliğini noktalayan ünlü isim, boşanmasının ardından gelen çok sayıda teklifi değerlendirerek setlere dönmeye karar verdi.

YENİ PROJESİ 'TUZLU KAHVE' OLDU

Hayranlarının uzun süredir beklediği dönüş müjdesi, kulislere sızan bilgilerle netleşti. Elele Dergisi'nden Müge Dağıstanlı Erdoğan'ın haberine göre; kendisine gelen sayısız senaryoyu titizlikle inceleyen Yasemin Ergene, tercihini 'Tuzlu Kahve' dizisinden yana kullandı. Başarılı oyuncunun, yeni sezonda ekranlara damga vurması beklenen dizide 'Elit' isimli karaktere hayat vereceği öğrenildi.

BÖLÜM BAŞINA 2 MİLYON TL KAZANACAK

17 yıllık uzun bir aranın ardından setlere iddialı bir dönüş yapan Ergene'nin, bu dönüş için imza attığı rekor anlaşmanın detayları da ortaya çıktı. 2026-2027 sezonunun en yüksek bütçeli yapımı olarak öne çıkan ve yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği dizi için yapılan uzun görüşmeler sonucunda, ünlü oyuncunun bölüm başı 2 milyon TL alacağı öğrenildi. Bu rekor anlaşmayla birlikte Yasemin Ergene'nin yeni projesindeki aylık kazancı tam 8 milyon TL'yi bulacak.

Yasemin Özilhan, İzzet Özilhan, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasemin Ergene 17 yıl sonra setlere dönüyor! Rekor ücret alacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yasemin Ergene 17 yıl sonra setlere dönüyor! Rekor ücret alacak - Son Dakika
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