Yasemin Ergene, ameliyat olan eski eşini ziyaret etmediği iddialarına yanıt verdi

Yasemin Ergene, ameliyat olan eski eşini ziyaret etmediği iddialarına yanıt verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yasemin Ergene, motosiklet kazasının ardından ameliyat olan eski eşi İzzet Özilhan’ı ziyaret etmediği iddialarına yanıt verdi. Aralarında sorun olmadığını belirten oyuncu, ziyaretini sosyal medyada paylaşmak zorunda olmadığını söyledi.
Etiler’de görüntülenen Yasemin Ergene, basın mensuplarının eski eşi İzzet Özilhan hakkındaki sorularını yanıtladı. Ağustos ayında motosiklet kazası geçiren ve sonrasında ameliyat olan Özilhan ile iletişimlerinin sürdüğünü belirten oyuncu, ziyaret konusundaki iddialara açıklık getirdi.
“ÇOCUKLARIMIN BABASI”
İzzet Özilhan’ın 18 yıldır hayatında olduğunu vurgulayan Ergene, eski eşini ziyaret etmemesi için bir neden bulunmadığını dile getirdi. Oyuncu, “Çocuklarımın babası. Ben neden ziyaret etmeyeyim. İlla sosyal medyadan paylaşım mı yapmak lazım?” ifadelerini kullandı.
ARALARINDA SORUN OLMADIĞINI SÖYLEDİ
Ziyaretine ilişkin paylaşım yapmamasının yanlış yorumlandığını belirten Ergene, haberlerin araştırılmadan hazırlandığını söyledi. Eski eşiyle aralarında herhangi bir problem bulunmadığını da vurguladı.
2025 yılında boşanan Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan’ın Emine ve Ela adında iki kızı bulunuyor.
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