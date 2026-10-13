Yasemin Ergene, ameliyat olan eski eşini ziyaret etmediği iddialarına yanıt verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yasemin Ergene, ameliyat olan eski eşini ziyaret etmediği iddialarına yanıt verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yasemin Ergene, ameliyat olan eski eşini ziyaret etmediği iddialarına yanıt verdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yasemin Ergene, motosiklet kazasının ardından ameliyat olan eski eşi İzzet Özilhan’ı ziyaret etmediği iddialarına yanıt verdi. Aralarında sorun olmadığını belirten oyuncu, ziyaretini sosyal medyada paylaşmak zorunda olmadığını söyledi.

Etiler’de görüntülenen Yasemin Ergene, basın mensuplarının eski eşi İzzet Özilhan hakkındaki sorularını yanıtladı. Ağustos ayında motosiklet kazası geçiren ve sonrasında ameliyat olan Özilhan ile iletişimlerinin sürdüğünü belirten oyuncu, ziyaret konusundaki iddialara açıklık getirdi.

“ÇOCUKLARIMIN BABASI”

İzzet Özilhan’ın 18 yıldır hayatında olduğunu vurgulayan Ergene, eski eşini ziyaret etmemesi için bir neden bulunmadığını dile getirdi. Oyuncu, “Çocuklarımın babası. Ben neden ziyaret etmeyeyim. İlla sosyal medyadan paylaşım mı yapmak lazım?” ifadelerini kullandı.

Yasemin Ergene, ameliyat olan eski eşini ziyaret etmediği iddialarına yanıt verdi

ARALARINDA SORUN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Ziyaretine ilişkin paylaşım yapmamasının yanlış yorumlandığını belirten Ergene, haberlerin araştırılmadan hazırlandığını söyledi. Eski eşiyle aralarında herhangi bir problem bulunmadığını da vurguladı.

2025 yılında boşanan Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan’ın Emine ve Ela adında iki kızı bulunuyor.

Yasemin Özilhanİzzet ÖzilhanMotosikletAmeliyatMagazinSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Küle dönen Togg marka otomobille ilgili detaylar netleşti: 47 bin kilometredeyken... Küle dönen Togg marka otomobille ilgili detaylar netleşti: 47 bin kilometredeyken...
Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick’ten Batrakov açıklaması Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick'ten Batrakov açıklaması
Polisle çatışan firari şüpheli kendi silahıyla yaşamına son verdi Polisle çatışan firari şüpheli kendi silahıyla yaşamına son verdi
Şebnem Bozoklu 1 yılda 20 kilo verdi Son hali dikkat çekti Şebnem Bozoklu 1 yılda 20 kilo verdi! Son hali dikkat çekti
Torreira, Barcelona maçı öncesi 56,5 milyon TL’lik Lamborghini ile görüntülendi Torreira, Barcelona maçı öncesi 56,5 milyon TL’lik Lamborghini ile görüntülendi
AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı anlattı: Cemil Tugay’a “Hayatım boyunca unutmayacağım” dedirten olay AK Parti Milletvekili Şebnem Bursalı anlattı: Cemil Tugay'a “Hayatım boyunca unutmayacağım” dedirten olay
07:11
Market zincirlerine görülmemiş saldırı Zarar milyonlarca euroyu bulabilir
Market zincirlerine görülmemiş saldırı! Zarar milyonlarca euroyu bulabilir
06:58
12 yaşındaki çocuğu diri diri yaktılar Sonrası daha da korkunç
12 yaşındaki çocuğu diri diri yaktılar! Sonrası daha da korkunç
06:54
Cihangir Ceyhan, “Güzel miyim” diye soran Esra Dermancıoğlu’na “Tipim değilsin” dedi
Cihangir Ceyhan, “Güzel miyim?” diye soran Esra Dermancıoğlu’na “Tipim değilsin” dedi
06:45
Ne altın ne gümüş Kilosu 247 bin TL ediyor
Ne altın ne gümüş! Kilosu 247 bin TL ediyor
05:31
IMF Türkiye tahminini değiştirdi İşte yeni rakamlar
IMF Türkiye tahminini değiştirdi! İşte yeni rakamlar
03:11
Suudi Arabistan’dan Netanyahu’nun sinsi Yemen planına ret
Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun sinsi Yemen planına ret
02:06
Netanyahu’yu sarsan seçim anketi Rakibi 10 puan öne geçti
Netanyahu'yu sarsan seçim anketi! Rakibi 10 puan öne geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 07:22:45. #7.13#
SON DAKİKA: Yasemin Ergene, ameliyat olan eski eşini ziyaret etmediği iddialarına yanıt verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei