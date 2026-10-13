Yasemin Ergene, ameliyat olan eski eşini ziyaret etmediği iddialarına yanıt verdi

Etiler’de görüntülenen Yasemin Ergene, basın mensuplarının eski eşi İzzet Özilhan hakkındaki sorularını yanıtladı. Ağustos ayında motosiklet kazası geçiren ve sonrasında ameliyat olan Özilhan ile iletişimlerinin sürdüğünü belirten oyuncu, ziyaret konusundaki iddialara açıklık getirdi.

“ÇOCUKLARIMIN BABASI”

İzzet Özilhan’ın 18 yıldır hayatında olduğunu vurgulayan Ergene, eski eşini ziyaret etmemesi için bir neden bulunmadığını dile getirdi. Oyuncu, “Çocuklarımın babası. Ben neden ziyaret etmeyeyim. İlla sosyal medyadan paylaşım mı yapmak lazım?” ifadelerini kullandı.

ARALARINDA SORUN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Ziyaretine ilişkin paylaşım yapmamasının yanlış yorumlandığını belirten Ergene, haberlerin araştırılmadan hazırlandığını söyledi. Eski eşiyle aralarında herhangi bir problem bulunmadığını da vurguladı.

2025 yılında boşanan Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan’ın Emine ve Ela adında iki kızı bulunuyor.