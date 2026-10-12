Fransa'da marketlere siber saldırı düzenlendi, Alsace'de 270 bin avro kayıp oluştu - Son Dakika
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Fransa'da marketlere siber saldırı düzenlendi, Alsace'de 270 bin avro kayıp oluştu

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Fransa'da marketlerin soğutma sistemlerine siber saldırı düzenlendi, buzdolaplarının derecesi uzaktan değiştirildi ve taze gıdalar imha edildi. Alsace'deki 2 markette 270 bin avro kayıp oluşurken, ülke genelinde kaybın birkaç milyon avroyu bulabileceği tahmin ediliyor.

Fransa'da ünlü market zincirlerine yönelik siber saldırı sebebiyle birçok marketin buzdolaplarındaki ürünler, soğuk zinciri bozulduğu için imha edildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkede Intermarche, Netto, Cooperative U zincir marketlerine ait yüzlerce marketin buzdolapları için kullandığı soğutma sistemine yönelik siber saldırı yapıldı.

Saldırıyı yapan korsanlar, söz konusu sisteme girerek marketlerin buzdolaplarının derecesini uzaktan değiştirdi.

Bu durum, birçok marketin buzdolaplarındaki taze ve buzlu gıda ürünlerinin soğuk zincirinin bozulmasına neden oldu. Marketler de söz konusu ürünleri imha etti.

Yaşanılan durum, Alsace Bölgesi'ndeki 2 markette 270 bin avro kayba neden oldu.

Henüz resmi bir veri paylaşılmasa da ülke genelindeki marketler için bu ürün kayıplarının maliyetinin birkaç milyon avroyu bulabileceği tahmin ediliyor.

"Son derece ciddi ve eşi benzeri görülmemiş bir durum"

Cooperative U Üst Düzey Yöneticisi Dominique Schelcher, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Cooperative U'ye ait birçok marketin soğutma tesisatına yönelik gece saatlerinde siber saldırı gerçekleştiğini doğruladı.

Ekiplerinin durumu bir an önce düzeltmek için seferber olduğunu aktaran Schelcher, bu saldırının tamamen aydınlatılması için soruşturmanın gerekli olacağını kaydetti.

Schelcher, "Taze ürünlerin korunması ve Fransızların gıda tedariki için hayati önem taşıyan ekipmanların hedef alınması son derece ciddi ve eşi benzeri görülmemiş bir durumdur. Bu kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fransa'da marketlere siber saldırı düzenlendi, Alsace'de 270 bin avro kayıp oluştu - Son Dakika
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