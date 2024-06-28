Yasemin Şefkatli'den ''Çocukların çirkin'' diyen takipçisine cevap: İçi sevgi dolu insan - Son Dakika
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Yasemin Şefkatli'den ''Çocukların çirkin'' diyen takipçisine cevap: İçi sevgi dolu insan

Yasemin Şefkatli\'den \'\'Çocukların çirkin\'\' diyen takipçisine cevap: İçi sevgi dolu insan

Dün ocak ayında dünyaya gelen ikiz bebeklerinin yüzlerini gösteren Yasemin Şefkatli, ''Ay bu çocuklar çirkin'' diyen takipçisine ''İçi sevgiyle dolup taşmış yurdum insanı'' cevabını verdi.

28.06.2024 14:08
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2021 yılında görkemli bir düğünle evlenen İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, ocak ayında ikiz bebeklerini kucağına aldı. Ünlü çift, bir süredir gözlerden uzak büyüttükleri ikizlerini dün ilk kez yüzlerini paylaştı. Şefkatli, bebekleriyle ilgili olumsuz yorum yapan bir kadın takipçisine cevapsız kalamadı.

İkizleriyle eğlenceli pozlar veren İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli çifti "Biraz çılgın aile" notuyla Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü çiftin bebekleri için "Maşallah" yorumları yapılırken bir kadın kullanıcı Şefkatli'ye mesaj göndererek "Ay bu çocuklar çirkin" dedi. Takipçisinden gelen mesajı Instagram hesabından paylaşan Şefkatli de "Tam diyorduk ki nerede kaldı bu içi sevgiyle dolup taşmış yurdum insanları. Emir çok üzüldü gidip biraz süt içecek" cevabını verdi.

Yasemin Şefkatli'den 'Çocukların çirkin' diyen takipçisine cevap: İçi sevgi dolu insan
Yasemin Şefkatli'den 'Çocukların çirkin' diyen takipçisine cevap: İçi sevgi dolu insan

Yasemin Şefkatli, Ünlüler, Sosyal Medya, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasemin Şefkatli'den ''Çocukların çirkin'' diyen takipçisine cevap: İçi sevgi dolu insan - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Abuzer Kadayıf: Hakkaten çirkin miş çocuk anne ve babaya çeker 20 54 Yanıtla
    tolga karabulut: BÖYLELELERİ İNSAN DEĞİL DÜNYANIN EN MASUMLARI COCUKLAR BEBEKLER BE NE ISTERSINIZ BU KADAR MI VİCDANINIZ YOK İÇİNİZ KARARMIŞ! VATANA MILLETE ANASINA BABASINA SAĞLIKLI BİREYLER OLSUN BÜTÜN BEBEKLER COCUKLAR ALLAHIM HEPSINI KORUSUN ! 51 2
  • Güven Yaşar: babasından hayır gelmez 28 15 Yanıtla
    Abuzer Yavuz: Keşke o davulcunun oğlu ile evlenmeseydi 2 1
  • Sener Senol: ibrahim tatlisese benziyorlar hahahaha 33 8 Yanıtla
  • Yildirim Bektas: Ne çirkin dedikleri buyudukce güzel oldu..yanii bir ınsan niye boyle yorumlar yaparki kıskanclık fesatlık hasetlik boyle bırsey.Allah bagıslasın maşallah de gec…bizim insanımızın yarısı boyle belki daha fazlası.. 29 7 Yanıtla
  • sait turk: insanlarıda bazen anlamıyorum! ulan bebek onlar bebek! kimin çocuğu, kimin torunu olursa olsun , unutmayın küçükken çirkin olanlar (ki bu bebekler çirkin değil) büyüyünce gayet güzel ve yakışıklı olur herşeyi geçtim Allah için her kul güzeldir, insanın içi çirkin olmasın. 31 1 Yanıtla
  • Emir Tokmak: Nazar değmesin diye denmiştir 15 5 Yanıtla
  • Sedat alat: Onlar daha melek yorumlarinizi anne babaları üzerinden yapmayın 13 1 Yanıtla
  • Hayri Dere: çocuklar melektir onlar çirkin olamaz 13 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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SON DAKİKA: Yasemin Şefkatli'den ''Çocukların çirkin'' diyen takipçisine cevap: İçi sevgi dolu insan - Son Dakika
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