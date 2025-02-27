Yasemin Yürük'ten şaşırtan itiraf: Yumurtalarımı dondurdum - Son Dakika
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Yasemin Yürük'ten şaşırtan itiraf: Yumurtalarımı dondurdum

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Hepsi grubunun eski üyesi Yasemin Yürük, bir dergi yazısında yumurtalarını dondurduğunu açıkladı. Yürük, 12-13 gün boyunca her akşam kendisine iğne yaptığını ve bu süreçte vücudunda bazı değişiklikler yaşadığını anlattı.

27.02.2025 16:14  Güncelleme: 16:28
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Hepsi grubuyla tanınan Yasemin Yürük, yumurtalarını dondurduğunu açıkladı. Yürük, yaşadıklarını "Vücudumda ödem oluştu ve karnım büyüdü" diye aktardı.

Cosmopolitanmag kaleme aldığı yazıda yaşadığı süreci tüm şeffaflığıyla aktaran Yürük, şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyin doğru vakti olduğuna inananlardanım. İşte tam da bu yüzden, yumurtalarımı dondurma kararı aldım. Çünkü gelecekte bir gün bu seçeneğe sahip olmak isteyebilirdim ve işlerimi şansa bırakmak bana göre değildi.

"KENDİ KENDİME İĞNE YAPTIM"

12-13 gün boyunca her akşam saat 19:00'da kendi kendime iğne yaptım. Lakin kişiye göre kullanılması gereken iğne sayısı değişiklik gösterebiliyor. İlk başta biraz 'Gerçekten kendime iğne yapacak mıyım?' diye düşündüm ama sonra o kadar basit geldi ki, sanki her gün diş fırçalamak gibi bir rutin haline geldi. Hatta iğne saatlerinde dışarda yapmak durumunda kaldığımda ilaçlarımı çantamda serin kalacak şekilde taşıdım, saati gelince uyguladım.

"KARNIM BÜYÜDÜ"

Göğüslerim şişti, çok da güzel oldular açıkçası. Vücudumda ödem oluştu ve karnım büyüdü. Son hafta cidden aynaya baktığımda kendimi biraz tanıyamadım. Hatta biraz o görüntüyü sevmiştim. Hamile olduğum zaman çok tatlı görüneceğim 1.55 boyumla"

Yasemin Yürük\'ten şaşırtan itiraf: Yumurtalarımı dondurdum

Yasemin Yürük, Magazin, Çocuk, Ödem, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasemin Yürük'ten şaşırtan itiraf: Yumurtalarımı dondurdum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • My Way:
    Avukat dün aradı beni dosyanız elimde.Kasetin elimde tehdit eder gibi.Kendisinden süre ve esnek ödeme istedim kabul etmedi.Ödeyebilseydim zaten seninle konuşmazdım. Çok küstah ve rencide edici idi.Sonra da telefona yüzüme kapadı.Allah kimseyi Bankalara ve avukatlarin eline düşürmesin. Devletin bizim gibi takibe düşen borçları yapilandirmak için acilen el atması gerek.Bizi bu merhametsizlerin eline düşürmesin 4 1 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Sizin habercilik anlayışınızı.....;) 2 0 Yanıtla
  • cüneyt çark:
    teröristbaşı konuşuyor ama sen henüz talimat almadın heralde haberi vermek için 1 0 Yanıtla
  • Sagamore:
    yumurtalar iyi para ediyor,kendinle birlikte yumurtalarını abd ye sat kuzum buralarda harcanma..son dakika denen........ anladınız siz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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