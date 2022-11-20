Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin gözü yaşlı Osman'ı büyüdü delikanlı oldu! Son haline bir bakın - Son Dakika
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Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin gözü yaşlı Osman'ı büyüdü delikanlı oldu! Son haline bir bakın

20.11.2022 12:26
Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin gözü yaşlı Osman'ı büyüdü delikanlı oldu! Son haline bir bakın

Yayınlandığı döneme damga vuran "Öyle Bir Geçer Zaman ki" dizisinde Osman rolüyle herkesin kalbinde taht kuran çocuk oyuncu Emir Berke Zincidi, büyüdü, delikanlı oldu. Zincidi dizideki çocukluk halinin olduğu fotoğrafın önünde verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Bir dönem izlenme rekorları kıran Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin oyuncularının son hali hayranları tarafından merak konusu. Şimdilerde her biri başarılı yapımlarda rol alan dizinin oyuncularından Emir Berke Zincidi sosyal medyada oldukça aktif.

Dizide "Osman" karakterine hayat veren Emir Berke Zincidi, o dönem yaşı küçük olmasına rağmen başarılı performansıyla tam not almıştı. Dizide sürekli gözü yaşlı olan Osman, bu şekilde olarak hafızalara kazınmıştı.

Genç oyuncu, dizideki çocukluk halinin olduğu fotoğrafın önünde verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medya kullanıcıları Zincidi'nin paylaşımına "Çokken tatlıydın, şimdi de yakışıklı olmuşsun" yorumunda bulundu.

EMİR BERKE ZİNCİDİ KİMDİR?

Emir Berke Zincidi (d. 4 Ekim 2005, Ankara), Türk oyuncu. Babası bir model olan Zincidi, 2 yaşında anne ve babası tarafından bir ajansa yazdırılmış ve pek çok reklam filminde oynadıktan sonra Öyle Bir Geçer Zaman ki adlı dizi için iki yüz çocuk arasından seçilerek dizide Osman Akarsu karakterini canlandırmıştır. Dizide iki oyuncu koçu tarafından rolüne hazırlanan Zincidi, pedagog eşliğinde çekimlere katılmıştır. 2012'nin Eylül ayında yayınlanmaya başlanan dizinin üçüncü sezonunda Osman karakterinin on yıl sonraki hali canlandırılmıştır ve Emir Berke Zincidi'nin yerini Gün Koper almıştır. Bu rol ile "Ayakligazete.com 2010 Yılı Televizyon Yıldızları" ödül töreninde "Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu" ödülünü aldı. 2014'ten itibaren Küçük Ağa dizisinde Mehmet Can Acar (Küçük Ağa) karakterini canlandırdı. Aynı zamanda Disney Channel isimli çocuk-gençlik kanalında da bir yarışmanın özel bölümünde yer almıştır. 2015 yılının Şubat ayından itibaren Garanti Bankası'nın Bonus reklamlarında yer almıştır. Aynı yıl Erler Film yapımı Bir Deniz Hikayesi dizisinde Deniz rolünü oynadı.

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Öyle Bir Geçer Zaman Ki, Magazin, Son Dakika

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