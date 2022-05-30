Yeni Aşk İddiası! Dikkat Çeken Detay - Son Dakika
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Yeni Aşk İddiası! Dikkat Çeken Detay

30.05.2022 16:51
Yeni Aşk İddiası! Dikkat Çeken Detay

'Deniz Yıldızı' dizisiyle adını duyuran oyuncu Tuan Tunalı, üç yıldır birlikte olduğu Rus sevgilisi Yana Mazanova'dan geçtiğimiz yıl ayrıldı. Tunalı hakkında flaş bir aşk iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

Oyuncu Tuan Tunalı, 2014 yılında dünyaevine girdiği meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse ile 2018 yılında zorlu bir sürecin ardından boşanmış, 2019'da Yana Mazanova ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

Tuan Tunalı, Eylül 2020'de Tataristan Kazan'da evlilik teklifi ettiği ve 'evet' yanıtını aldığı Rus sevgilisi ile mutlu bir birliktelik sürüyordu. Ancak geçtiğimiz yıl sürpriz bir gelişme yaşandı. İkili yollarını ayırma kararı aldı.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Sürpriz ayrılık sonrası Tuan Tunalı hakkında yeni aşk iddiası ortaya atıldı.

Tunalı'nın, genç fotomodel Ceylan Çalgan ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

İkil, sosyal medya hesaplarından birbirlerine sık sık kalp emojisi atıyor.

Tunalı ve Çalgan cephesinden gelecek açıklama merak konusu oldu.

TUAN TUNALI KİMDİR?

Tuan Tunalı, 2 Aralık 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Büyük Kolej, Kolej XXIII ve Tevfik Fikret Lisesinde eğitim gördükten sonra, lisansını Yeditepe Üniversitesi Radyo Sinema ve Televizyon Bölümünde tamamladı. Ardından yüksek lisans eğitimi için de Paris'te, Sinema Bölümü üzerine MBA okuluna gitti.

Tuan Tunalı, 2001 yılında Best Promising Model ve 2008 yılında da Best Press Model yarışmalarına katılarak Best Model unvanına layık görüldü. Profesyonel olarak Badminton, bilardo ve basketbol sporlarıyla ilgilenen genç oyuncu, İngilizce, Fransızca dillerinde de tercümanlık yapıyor.

Deniz Yıldızı dizisindeki rol arkadaşı Hazal Filiz Küçükköse ile 2014 yılında nikah masasına oturdu, ancak ikili 2018 Nisan ayında boşandı. Tuan Tunalı, Rus sevgilisi Yana Mazanova'dan 2021 yılında ayrılmıştır.

Tuan Tunalı, Deniz Yıldızı, Erkenci Kuş ve Yasak Elma gibi sevilen dizilerde rol almıştır.

Yeni Aşk İddiası! Dikkat Çeken Detay
Yeni Aşk İddiası! Dikkat Çeken Detay
Yeni Aşk İddiası! Dikkat Çeken Detay
Yeni Aşk İddiası! Dikkat Çeken Detay
Yeni Aşk İddiası! Dikkat Çeken Detay

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Kaynak: Snob Magazin

Hazal Filiz Küçükköse, Tuan Tunalı, Evlilik, Rus, Magazin, Son Dakika

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