Yeni Aşkını Duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni Aşkını Duyurdu

03.05.2022 13:07
Yeni Aşkını Duyurdu

Beste Açar aşkı Evren Bölek'te buldu. Beste Açar'ın evli olan sevgilisi Evren Bölek, ilişkiyi öğrenen eşi tarafından açılan davada geçen hafta boşandı.

Merhum sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar aradığı aşkı iş insanı Evren Bölek'te buldu. Merhum sanatçı Kayahan'ın şarkıcı kızı Beste Açar bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Evren Bölek ile fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşarak, aşkını duyurdu.

Çift şu sıralar bayram tatillerini Antalya'da geçiriyorlar. Konaklama yaptıkları otelden "Only You - Sadece Sen" adlı parça ile ayrı ayrı paylaşım yapan sevgililer kısa bir süre sonra bu kareleri story kısmında paylaştılar.

Yeni Aşkını Duyurdu
Yeni Aşkını Duyurdu
Yeni Aşkını Duyurdu

YORUMLAR
500
Bakan Kasapoğlu, sosyal medyadan bayramlaştı Bakan Kasapoğlu, sosyal medyadan bayramlaştı Son Dakika | Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 33 kişi yakalandı Son Dakika | Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 33 kişi yakalandı

Medya, Evren, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Yeni Aşkını Duyurdu - Son Dakika


Son Dakika
12:44 5. kattan düşen Eyüp bebek yaşamını yitirdi
12:42 FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasını paylaştı! Demet Akalın'dan cevap gecikmedi
12:40 Olası enflasyona göre temmuz ayı zam tahminleri
11:36 Fenerbahçeli Berisha'ya uzaklaştırma kararı
11:35 Blake Lively, Met Gala'da şov yaptı! Elbisenin üstünden bir elbise daha çıktı
11:34 Ayçiçek yağına rakip Kanolada ekim alanı 9 kat arttı
10:49 Bilimsel araştırmaya göre koronavirüs bulaşma olasılığı en düşük olan kan grubu
10:44 ABD'nin Kansas eyaletinde hortum çıktı! Önüne çıkan her şeyi yıktı geçti
10:33 Met Gala'da ünlüler birbirleri ile yarıştı! Gelinlikle gelen bile var
10:26 Gizemli hepatit 3 çocuğu daha hayattan kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 13:14:29. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni Aşkını Duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement