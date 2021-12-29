Yeni beIN ORIGINALS dizisi "Hayaller ve Hayatlar" yakında beIN CONNECT'te!

İzleyicilerine diledikleri zaman arzu ettikleri içeriğe ulaşma imkanı sağlayan dijital içerik platformu beIN CONNECT, yepyeni bir beIN ORIGINALS yapımla içerik yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu, senaryosunu Yelda Eroğlu'nu kaleme aldığı, Emre Kabakuşak'ın supervisor olarak imza attığı "Hayaller ve Hayatlar"ın çekimleri başladı. Dört farklı kadının dört farklı hayatına odaklanırken hayaller ve hayatın gerçekleri arasındaki sonsuz çatışmayı merkeze alan dizi, yaşamın içinden çarpıcı karakterleri ile izleyicisine heyecan dolu bir serüven vaat ediyor. Gizemli ve merak uyandıran hikayenin kahramanlarını da yıldız oyuncular Özge Gürel, Aybüke Pusat, Melisa Aslı Pamuk, Yeşim Ceren Bozoğlu, Yusuf Çim, Serkay Tütüncü, Ekin Mert Daymaz ve Halil İbrahim Kurum canlandıracak. Dijital dünyanın gözdesi olmaya aday dizi, İstanbul'un köklü mahallelerinden birinde yaşayan dört genç kadının hayallerini gerçekleştirme çabasının etrafında geçiyor. Hayallerinin peşinde koşarken hayata yakalananların hikayesini anlatan "Hayaller ve Hayatlar" yeni yılda beIN CONNECT'te izleyici ile buluşacak.

Künye

Yapım : NGM

Yapımcı : Nazlı Heptürk

Yönetmen : Altan Dönmez

Supervisor : Emre Kabakuşak

Senaryo : Yelda Eroğlu

Müzik : Alp Yenier

Oyuncular : Özge Gürel, Aybüke Pusat, Melisa Aslı Pamuk, Yeşim Ceren Bozoğlu, Yusuf Çim, Serkay Tütüncü, Ekin Mert Daymaz,Halil İbrahim Kurum

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