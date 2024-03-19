Yeni James Bond için Aaron Taylor-Johnson\'a teklif gitti

Aşkın Nur Yengi'nin ağabeyi Ahmet Yengi hayatını kaybetti

Aşkın Nur Yengi'nin ağabeyi Ahmet Yengi, geçtiğimiz yılbaşı gecesi Marmaris'te geçirdiği trafik kazası sonucunda ağır yaralı olarak İstanbul'a getirilmiş ve yoğun bakıma alınmıştı. Ahmet Yengi'nin kalp rahatsızlığı da bulunması sebebiyle entübe edilmişti. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Ahmet Yengi'nin durumu kritik seyretmiş ve vefat etmiştir. Aşkın Nur Yengi, basın mensuplarına kardeşinin cenazesini defnettiklerini ve bu sürecin kendisi için zorlu olduğunu ifade etmiştir.