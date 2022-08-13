Konserinde LGBT bayrağı açan Gülşen, tepki gösteren seyircilere kızdı

Yoğun bir konser maratonu olan ünlü şarkıcı Gülşen, İstanbul Yenikapı'da düzenlenen İstanbul Festivali kapsamında konser verdi. Peş peşe sevilen şarkılarını seslendiren şarkıcı, bir ara sahnede LGBT bayrağı açtı.

"LBGT BAYRAĞINDAN RAHATSIZ OLANLAR ARKAYA GİTSİN"

Seyirciler arasından verilen bayrağı açan Gülşen, "Bunu en güzel köşemizde saklayacağız" dedi. Gülşen'in ardından seyircilerden de LGBT bayrağı açanlar oldu. Arkadaki seyirciler ise havada sallanan bayraklar nedeniyle konseri izleyemediklerini söyleyince gerginlik çıktı. Kavgayı gören Gülşen araya girerek, "LGBT bayrağından rahatsız olan arkaya gitsin" dedi.