Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti

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Dördüncü kez kansere yakalanan Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan'dan acı haber geldi. Bahar Öztan 61 yaşında hayatını kaybetti.

21.03.2024 23:57  Güncelleme: 00:19
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"Yeşilçam'ın gamzeli güzeli" olarak tanınan ve bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Bahar Öztan, 61 yaşında vefat etti.

Öztan'ın vefatını, oğlu Yiğit Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Usta oyuncu, yarın ikindi vakti Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Yeşiçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti
Bahar Öztan

BAHAR ÖZTAN KİMDİR?

Bahar Öztan, 11 Ağustos 1962'de İskenderun'da dünyaya geldi. Sanat hayatına reklam filmlerinde rol alarak başladı. "Gamzeli güzel" olarak halk arasında tanınan sanatçı, dönemin ilgi gören fotoromanlarında da önemli roller üstlendi.

Öztan, "Ortadirek Şaban", "Doktor Civanım", "Yıldızlar da Kayar" ve "Aşk Kapıyı Çalınca"nın da aralarında bulunduğu çok sayıda filmde rol aldı.

Yeşilçam\'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti

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Son Dakika Magazin Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeşilçam'ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti - Son Dakika
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