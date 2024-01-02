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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu'nun yaşına rağmen sağlıklı zihni - Son Dakika
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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu'nun yaşına rağmen sağlıklı zihni

90 yaşındaki usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu'nun son görüntüsü hayranlarını üzdü. Ancak yaşına göre oldukça sağlıklı bir zihne sahip olan oyuncu, sosyal medyada yayınladığı videoyla sevenlerine seslendi ve onları hatırladığını söyledi.

Yeşilçam\'ın usta oyuncusu Kayhan Yıldızoğlu\'nun yaşına rağmen sağlıklı zihni
02.01.2024 - 20:34,
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Görüntüsü ile hayranlarını üzse de yaşına göre zihin olarak oldukça sağlıklı olan oyuncuya "Maşallah" yorumları yağdı.

Yeşilçam'da hayat verdiği karakterlerle gönülleri fetheden usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu şimdilerde 90 yaşında. Ortaya son çıkan görüntülerinde Kayhan Yıldızoğlu'nun oldukça yaşlanmış ve zayıflamış hali hayranlarını üzdü.

Yer aldığı sayısız Yeşilçam filmleri yanı sıra yakın dönem Türk dizilerinden Çiçek Taksi, Selena gibi yapımlarda da hatırladığımız usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu sosyal medyada yayınlayan videosunda sevenlerine seslendi.

İşte Yeşilçam'ın sevilen oyuncularından Kayhan Yıldızoğlu ortaya çıkan son görüntüsü...

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Birçok şeyi hatırladığını söyleyen oyuncu, "Bu yaşta eskisi gibi hepinizi göremiyorum. Beraber zevkli anlar yaşayamıyoruz ama hepiniz kalbimdesiniz. Hepinizi hatırlıyorum ve anıyorum. Az önce dostum Bilge Zobu'nun adını duyunca dünyalar benim oldu.

O kadar özledim o kadar özledim ki... Tiyatroda yıllarca beraber çalıştık. Bütün dostlarımı hatırlıyorum. Allah elimi, ayağımı biraz büzdü ama Allah'tan beynim çalışıyor. Hepinizi hatırlıyorum ve sevgiyle, dostlukla, iyi niyetlerle anıyorum" dedi.

Kaynak: Magazinkolik
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