Yıldız Tilbe’den şaşırtan açıklama: Kendimi kirpiye benzetirim

Sahne tarzı, güçlü yorumları ve kendine has duruşuyla her zaman dikkat çeken Yıldız Tilbe, geçtiğimiz hafta sosyal medyada adına açılan sahte hesaplarla isyan etmişti. Sanatçının ismini kullanarak yapılan yanıltıcı paylaşımlar nedeniyle avukatı aracılığıyla harekete geçen Tilbe, takipçilerini bu hesaplara karşı dikkatli olmaları konusunda yararak yasal süreci başlatacağını duyurmuştu.

KENDİSİNİ KİRPİYE BENZETTİ

Yıldız Tilbe şimdi ise özel hayatıyla ilgili Sabah'a konuştu. Çizgi roman ve belgesel tutkusu olduğunu anlatan Yıldız Tilbe, en çok Teksas, Tommiks ve Zagor'u sevdiğini söyledi. Ayrıca Tilbe, kendisini kirpiye benzettiğini açıkladı. Belgesel izlemeyi de sevdiğini belirten Yıldız Tilbe, "Hayvanlar alemi hep ilgimi çekmiştir. Mesela kirpiyi çok severim ve onu kendime benzetirim. Kirpi de benim gibi yalnız yaşamayı ve geceleri seviyor" ifadelerini kullandı.