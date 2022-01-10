Yılın düğününe ünlü akını

Davetlilerin şıklık yarışına girdiği yılın düğünde davetlileri Bvs Group yönetim kurulu üyesi Vahit Yıldız ve eşi Burçin Yıldız, yıldız ailesi adına karşıladı.Yılın düğününe İş, Sanat ve Cemiyet hayatından İzzet ve Yasemin Özilhan, Emine ve Tuncay Özilhan, Yüksel Mermer, Celal Adan, Nihat Özdemir, Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, Ferman Toprak, Beyhan Benardete, Funda Arar, Polat Yağcı, Mustafa Süzer, Selin Ciğerci, Fatih Ürek, Kubat, Ahmet Selçuk İlkan, Coşkun Sabah, Yalçın ve Gül Şahin, Mehmet Aslan, annesi Zeynep Aslan, Murat Karabova,Serkan Kalkmaz gibi ünlü isimler katıldı.

Çiftin nikah şahitliğini, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan vekili Celal Adan, TFF Başkanı Nihat Özdemir, Ajda Pekkan, Orhan Gencebay, Ahmet Aktürk, Yüksel Mermer, Ali Kırış, Tuncay Özilhan yaptı. Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin tarafından kıyılan nikah sonrasında yıldız çifti evlilik cüzdanını Süperstar Ajda Pekkan'ın elinden aldı. Süperstar ve Tüm şahitle ömür boyu mutluluklar diledi. Orhan Gencebay ise bir ömür boyu berhudar olun temennisinde bulundu.

Bayram Yıldız'ın damatlığı Vakko imzası taşırken, Tuğçe Kara'nın gelinliği dünyaca ünlü yıldızların modacısı Elie Saab imzası taşıyor. Düğünde Ebru Gündeş ve Cenk Eren sahneye çıktı. Düğüne gönderilen çiçekler ile otelin önü çiçek bahçesine döndü.

Tuncay-Emine,Yasemin- İzzet Özilhan ailesi

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra

Ferman Toprak ve Hilal Toprak

Febyo Taşel ve Funda Arar

Fatih Ürek

Eylem Eraydın ve Kubat

Coşkun Sabah

Zeynep ve Mehmet Aslan