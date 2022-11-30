Oyuncu Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek'le aşk yaşadığı iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Oyuncu Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek'le aşk yaşadığı iddiasını yalanladı

30.11.2022 08:10

Yıllar önce aynı dizilerde başrol oynayan Tuba Büyüküstün ile Engin Akyürek'in aşk yaşamaya başladığı hatta ikilinin Paris'e tatile gittiği iddia edildi. Sosyal medya hesabından hakkındaki aşk iddiasını kesin bir dille yalanlayan güzel oyuncu, "Bu dedikoduya gerçekten inanıyor musunuz?" dedi.

Yer aldıkları projelerdeki başarılarıyla adlarından söz ettiren Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek, yıllar önce yayınlanan Kara Para Aşk ve Sefirin Kızı dizilerinde başrolü paylaştı. Uzun yıllarca projeler için bir araya gelen ikilinin aşk yaşadığı iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasına Tuba Büyüküstün'den cevap gecikmedi.

PARİS'TE GÖRÜNTÜLENDİLER

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının haberine göre, birlikte vakit geçirmek için Paris'e giden ikili, baş başa yürürken görüntülendi. Öte yandan yakışıklı oyuncunun Tuba Büyüküstün'ün sık sık taktığı bandanasını bileğine bağlayarak aşk iddiasını güçlendirdi.

*#arabaslik*1037*#arabaslik*

Instagram hesabından hakkındaki aşk iddiasını yalanlayan Tuba Büyüküstün, "Aşk yaşayan Engin ve ben değiliz karıştırmayın. Elif ve Ömer... Ve evet çok güzel bir aşk hikayesiydi. Dünyanın pek çok yerinde birçok kişinin hala bu aşkın etkisinde olması tesadüf olmasa gerek. Herkes yeteri kadar sevinip, üzülüp üzerine konuşup tartıştıysa artık sakinleşebiliriz. Ya da bu dedikoduya gerçekten inanıyor musunuz? demek için birkaç gün daha beklemese miydim?" ifadelerini kullandı.

Çok konuşulacak iddia: Eski partnerler Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek aşk yaşamaya başladı
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Çok konuşulacak iddia: Eski partnerler Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek aşk yaşamaya başladı Çok konuşulacak iddia: Eski partnerler Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek aşk yaşamaya başladı

Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek, Instagram, Paris, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek'le aşk yaşadığı iddiasını yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek'le aşk yaşadığı iddiasını yalanladı - Son Dakika
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