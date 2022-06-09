Yıllar Sonra Setlere Döndü! İşte Partneri...

Yapımcılığını Emircan yapım adına Barbaros Özyurt'un yaptığı senaryosunu ve yönetmenliğini Fatih Yıldırım'ın yapacağı "Hükümet Bey" Hatay'da 20 yıl önce yaşanmış gerçek bir hikayeden beyaz perdeye uyarlanıyor.

Film yıldızı Fadile'ye hayat verecek olan Arzu Yanardağ'ın partneri de belli oldu. Birçok başarılı projede rol almış olan Erkan Bektaş Hükümet Bey filmi kadrosuna dahil oldu.

'HÜKÜMET BEY' FİLMİ KONUSU

Filmin konusu korku filmi çekmek için Halfeti'ye giden film ekibinin başına gelen olaylar anlatıldığı filmde Şanlıurfa'ın önde gelen aşiretlerinden Hükümet Bey (ağa) korku filminin başrol oyuncusu Fadile'nin hayranıdır. 3 karısı olan Hükümet Bey ile Fadile arasında gelişen olaylar komik bir dille beyaz perdeye aktarılıyor.