Yıllar Sonra Setlere Döndü! İşte Partneri... - Son Dakika
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Yıllar Sonra Setlere Döndü! İşte Partneri...

09.06.2022 16:12
Yıllar Sonra Setlere Döndü! İşte Partneri...

Bir süredir ekranlardan uzak olan Arzu Yanardağ'ın başrolünde yer aldığı Hükümet Bey filminin erkek başrolü de belli oldu. Arzu Yanardağ'a Hükümet Bey filminde Erkan Bektaş eşlik edecek. Hükümet Bey'i Erkan Bektaş canlandıracak. İşte detaylar...

Yapımcılığını Emircan yapım adına Barbaros Özyurt'un yaptığı senaryosunu ve yönetmenliğini Fatih Yıldırım'ın yapacağı "Hükümet Bey" Hatay'da 20 yıl önce yaşanmış gerçek bir hikayeden beyaz perdeye uyarlanıyor.

Film yıldızı Fadile'ye hayat verecek olan Arzu Yanardağ'ın partneri de belli oldu. Birçok başarılı projede rol almış olan Erkan Bektaş Hükümet Bey filmi kadrosuna dahil oldu.

Yıllar Sonra Setlere Döndü! İşte Partneri...

'HÜKÜMET BEY' FİLMİ KONUSU

Filmin konusu korku filmi çekmek için Halfeti'ye giden film ekibinin başına gelen olaylar anlatıldığı filmde Şanlıurfa'ın önde gelen aşiretlerinden Hükümet Bey (ağa) korku filminin başrol oyuncusu Fadile'nin hayranıdır. 3 karısı olan Hükümet Bey ile Fadile arasında gelişen olaylar komik bir dille beyaz perdeye aktarılıyor.

Yıllar Sonra Setlere Döndü! İşte Partneri...

YORUMLAR
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Kaynak: Snob Magazin

Fatih Yıldırım, Arzu Yanardağ, Erkan Bektaş, Hükümet, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yıllar Sonra Setlere Döndü! İşte Partneri... - Son Dakika

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