Son dönemde senaristliğini ve başrolünü üstlendiği "İnci Taneleri" dizisiyle gündemden düşmeyen oyuncu Yılmaz Erdoğan bir takipçisinin yorumuna sinirlenerek soluğu savcılıkta aldı.
Sabah gazetesinde yer alan iddiaya göre sosyal medyada Ayşe K. isimli kişi, şahsi hesabında Yılmaz Erdoğan'ın da bulunduğu bir videonun altına "Pislik maddeleri, ekmeğimizi yiyen itler" şeklinde bir yorum yaptı.
Erdoğan, savcılığa başvurarak Ayşe K. hakkında şikayette bulundu; suç duyurusunda onur, şeref ve saygınlığının söz konusu yorumla zedelendiğini belirterek yorumda sarf edilen sözlerin fikir özgürlüğünü aşarak hakaret boyutuna ulaştığını söyleyerek Ayşe K.'nın cezalandırılmasını istedi.
Yılmaz Erdoğan'ın şikayeti sonrası şüpheli takipçi hakkında soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Magazin › Yılmaz Erdoğan, bir takipçisinin hakaret içeren yorumu nedeniyle savcılığa başvurdu - Son Dakika
Bursa'nın yeni buluşma noktası olan Osmangazi Meydanı, son dönemin en beğenilen şarkıcılarından Semicenk'i ağırladı. Soğuk havaya rağmen yaklaşık 80 bin kişi saatlerce sanatçının en sevilen şarkılarıyla eğlendi. Vatani görevini yapacak olan Semicenk, askere Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ve 80 bin seveni tarafından uğurlandı.
Yeşilçam'ın usta ismi Kayhan Yıldızoğlu'nun vefatının ardından eski eşi Suna Yıldızoğlu, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaparak onunla olan anılarını ve saygısını dile getirdi. Suna Yıldızoğlu, Kayhan Yıldızoğlu'nun soyadını taşımaktan onur duyduğunu belirtti ve onun kalbinde daima yaşayacağını ifade etti.
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Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın kızı Nilda Polat annesinin hesabından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya seslendi. Polat, "Sayın Ali Yerlikaya, lütfen sesimizi duyun. Ben ve kardeşim artık dayanamıyoruz. Benden bütün ailemi aldınız, kardeşim ve benim psikolojimiz bozuldu. Suçları olmadığı halde neden hâlâ içerideler. Kardeşim sürekli ağlıyor. Benim de psikolojim bozuldu. Dayanamıyorum artık" dedi.
Çağla Şikel'in ablası Berna Şikel, iş insanı Murat Filican ile evlendi. Çiftin mutlu günlerinde Nikah şahidi olarak Çağla Şikel ve ayrıldığı sevgilisi Nail Gönenli yer aldı.
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Türk Sinema tarihinde önemli rollerde yer alan usta isim Kayhan Yıldızoğlu, 90 yaşında yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı İstanbul'da hayatını kaybetti. Yıldızoğlu'nun cenazesinin Pazartesi günü Levent'te kılınacak namazın ardından son yolcuğuna uğurlanacağı öğrenildi.
Kayhan Yıldızoğlu'nun kızı Sibel Aybar, Halktv.com.tr'ye yaptığı açıklamada, babasının yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybettiğini belirtti. Cenaze, pazartesi günü öğlen namazında Levent'ten kaldırılacak ve Kayhan Yıldızoğlu'nun isteği üzerine annesinin yanına Feriköy'de defnedilecek.
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kafa TV YouTube kanalında yaptığı bir röportajda Ankara'daki pavyonlar hakkında konuştu. Ortaylı, pavyonların iç yakıcı yerler olduğunu belirtirken, Ankara'nın kendi zenginlerinin bu mekanlarda para harcadığını ifade etti. Ayrıca, Ankara'da kapalı olan bazı güzel mekanların olduğunu da sözlerine ekledi.
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