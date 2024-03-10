Yılmaz Erdoğan, bir takipçisinin hakaret içeren yorumu nedeniyle savcılığa başvurdu - Son Dakika
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Yılmaz Erdoğan, bir takipçisinin hakaret içeren yorumu nedeniyle savcılığa başvurdu

Yılmaz Erdoğan, bir takipçisinin hakaret içeren yorumu nedeniyle savcılığa başvurdu

Yılmaz Erdoğan, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan hakaret içeren bir yorum nedeniyle Ayşe K. isimli takipçisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Erdoğan, yorumun onur, şeref ve saygınlığını zedelediğini belirterek Ayşe K.'nın cezalandırılmasını istedi. Şikayet sonrası soruşturma başlatıldı.

10.03.2024 12:21  Güncelleme: 12:31
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Son dönemde senaristliğini ve başrolünü üstlendiği "İnci Taneleri" dizisiyle gündemden düşmeyen oyuncu Yılmaz Erdoğan bir takipçisinin yorumuna sinirlenerek soluğu savcılıkta aldı.

Sabah gazetesinde yer alan iddiaya göre sosyal medyada Ayşe K. isimli kişi, şahsi hesabında Yılmaz Erdoğan'ın da bulunduğu bir videonun altına "Pislik maddeleri, ekmeğimizi yiyen itler" şeklinde bir yorum yaptı.

Erdoğan, savcılığa başvurarak Ayşe K. hakkında şikayette bulundu; suç duyurusunda onur, şeref ve saygınlığının söz konusu yorumla zedelendiğini belirterek yorumda sarf edilen sözlerin fikir özgürlüğünü aşarak hakaret boyutuna ulaştığını söyleyerek Ayşe K.'nın cezalandırılmasını istedi.

Yılmaz Erdoğan'ın şikayeti sonrası şüpheli takipçi hakkında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Magazinkolik

Yılmaz Erdoğan, Hukuk, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yılmaz Erdoğan, bir takipçisinin hakaret içeren yorumu nedeniyle savcılığa başvurdu - Son Dakika

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