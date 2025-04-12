Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor'a katılma sebebini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor'a katılma sebebini açıkladı

Geniş Video İzle

2016 senesinde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor programında son üçe kalarak halk oylamasıyla elenen Yılmaz Morgül, Survivor'a katılma kararını, yardım amaçlı yapılan bir teklifin ardından aldığını açıkladı.

12.04.2025 08:20  Güncelleme: 08:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şarkıcı ve yorumcu Yılmaz Morgül, 2016 senesinde katıldığı Survivor yarışmasıyla adından söz ettirmişti. Survivor'da yer almasının ardındaki sebepleri ve yarışmadaki deneyimlerini samimi bir şekilde paylaşan Morgül, Acun Ilıcalı'ya nasıl katılma teklifinin geldiğini de anlattı. Yılmaz Morgül, 2016 senesinde yayınlanan Survivor yarışmasında Ünlüler takımında yer almıştı.

Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor'a katılma sebebini açıkladı

''Gel Konuşalım isimli magazin programına katılan Yılmaz Morgül, Survivor yarışmasına yardım yapılınca katıldığını belirtti.Morgül, 'Acun Ilıcalı'ya demişler ki Yılmaz senin bildiğin sanatçılardan değil. Sen bu adamı Survivor'a getirmek istiyor musun? Şunu yaparsan ikna edersin, getirirsin demişler. Yılmaz'ın çalıştığı 25 tane hasta çocuk sağlık dernek ve vakfı var. Oraya bağış yaparsan Yılmaz'ı götürürsün demişler. Ben o yüzden gittim. Ben 2 haftalığına anlaştım. Reytingim çok yüksek olduğu için 3 ay kaldım. Acun Bey'e söyledim, ben kendi isteğimle ayrıldım" dedi.

"HASTANELİK OLDUM"

Morgül Survivor'dan ayrıldıktan sonra sağlık sorunları yaşadığını belirterek sözlerini şu şekilde sürdürdü, "72 kilo gittim 58'e düştüm. Hastanelik oldum. Şimdi Survivor'da olsam kimse karşımda duramaz. Adem'i seviyorum insan olarak. Hiçbir şeye karışmıyor, kavga etmiyor. Araları bulmaya çalışıyor."

Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor\'a katılma sebebini açıkladı
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır

Yılmaz Morgül, Ünlüler, Magazin, Tv8, TV, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor'a katılma sebebini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Şahabettin Kural:
    Bi bitmediniz be.. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altın fena coştu Yeni fiyatı gören inanamıyor Altın fena coştu! Yeni fiyatı gören inanamıyor
Ekrem İmamoğlu bugün 3 davada yargılanacak Ekrem İmamoğlu bugün 3 davada yargılanacak
23 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon: 105 kişi yakalandı 23 ilde DEAŞ terör örgütüne operasyon: 105 kişi yakalandı
Sürpriz nikah Berdan Mardini ikinci kez evlendi Sürpriz nikah! Berdan Mardini ikinci kez evlendi
Fenerbahçe’nin hissesinin bir kısmı yabancıya satıldı Fenerbahçe'nin hissesinin bir kısmı yabancıya satıldı
Yolcu otobüsünde İranlı kuryenin makatından uyuşturucu çıktı Yolcu otobüsünde İranlı kuryenin makatından uyuşturucu çıktı
Özgür Özel: CHP, İBB ve İstanbul Barosu’na kayyum atayacaklardı Özgür Özel: CHP, İBB ve İstanbul Barosu'na kayyum atayacaklardı
Trump resmen imzaladı: Kripto dünyasında tarihi zafer Trump resmen imzaladı: Kripto dünyasında tarihi zafer
5,5 milyar liralık destek ödemesi hesaplara yatırıldı 5,5 milyar liralık destek ödemesi hesaplara yatırıldı
Kayseri’de kayıp şahıs evinde ölü bulundu Kayseri'de kayıp şahıs evinde ölü bulundu
Güvenlik görevlisi görev sırasında uyuşturucu madde içerken görüntülendi Güvenlik görevlisi görev sırasında uyuşturucu madde içerken görüntülendi

08:20 Ofsayt mı değil mi Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular geceye damga vuran pozisyona son noktayı koydu
08:10 Türkiye’ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası Türkiye'ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası
07:43 Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan işletme mühürlendi
07:26 Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler Sapıkça mesajları ifşa oldu Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu
22:49 Silivri’de hakim karşısına çıkan İmamoğlu’nun savunmasının tam metni ortaya çıktı Silivri'de hakim karşısına çıkan İmamoğlu'nun savunmasının tam metni ortaya çıktı
10:49 Bütün ülke Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Altay Bayındır'ı konuşuyor
10:34 Fenerbahçe’yi eleyen takımın başına gelmeyen kalmadı Avrupa Ligi’nde geceye damga vuran maç Fenerbahçe'yi eleyen takımın başına gelmeyen kalmadı! Avrupa Ligi'nde geceye damga vuran maç
10:31 İmamoğlu Silivri’de hakim karşısına çıktı İşte ilk savunması İmamoğlu Silivri'de hakim karşısına çıktı! İşte ilk savunması
10:28 Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket Fark 6 puan oldu Son seçimi bilen şirketten siyaset kulislerini hareketlendirecek anket! Fark 6 puan oldu
10:23 Din tüccarlığında gelinen son nokta Yaptığı rezilliği marifetmiş gibi kayda alıp paylaştı Din tüccarlığında gelinen son nokta! Yaptığı rezilliği marifetmiş gibi kayda alıp paylaştı
10:22 Teknoloji devinin CEO’su ve ailesi helikopter kazasında hayatını kaybetti Teknoloji devinin CEO'su ve ailesi helikopter kazasında hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2025 08:59:13. #7.12#
SON DAKİKA: Yılmaz Morgül seneler sonra Survivor'a katılma sebebini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement