Yok artık Mehmet Yalçınkaya! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın - Son Dakika
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Yok artık Mehmet Yalçınkaya! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın

Yok artık Mehmet Yalçınkaya! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın
26.06.2025 14:42
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MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın Ankara'daki restoranı, bu kez de 2 adet vişneli yaprak sarma için belirlenen 550 TL'lik fiyatla gündeme geldi. Bir TikTok kullanıcısının paylaşımı sonrası sosyal medyada tartışma başladı. Bazı kullanıcılar fiyatı ''abartılı'' bulurken, bazıları deneyim odaklı restoranlarda bu tür rakamların normal olduğunu savundu.

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın Ankara'da açtığı restoran, menüsündeki yüksek fiyatlarla yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. Daha önce 700 TL'lik keşli mantı ve 1.550 TL'lik "Serseri" adlı et yemeğiyle tartışma yaratan mekan, bu kez de vişneli yaprak sarma fiyatıyla dikkat çekti.

Yok artık Mehmet Yalçınkaya! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın

İKİ ADET YAPRAK SARMA 550 TL

Bir TikTok kullanıcısının paylaştığı videoda, restoranda yalnızca iki adet vişneli yaprak sarmanın 550 TL olduğu görüldü. Video kısa sürede büyük ilgi görürken, yorumlar da ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar fiyatı "fahiş" ve "abartılı" olarak değerlendirirken, bazıları ise bu tür deneyim odaklı, şef restoranlarında yüksek fiyatların olağan olduğunu savundu. Özellikle "2 sarmaya 500 TL verilmez" şeklindeki yorumlar dikkat çekti.

Yok artık Mehmet Yalçınkaya! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın

ELEŞTİRİLERE YANIT VERMİŞTİ

Mehmet Yalçınkaya daha önce yaptığı açıklamalarda, restoranının gastronomi deneyimi sunduğunu ve kullanılan ürünlerin yöresel, kaliteli ve özel üretim olduğunu vurgulamıştı. Ancak sosyal medyada bu açıklamalar fiyat eleştirilerinin önüne geçemedi.

Mehmet Yalçınkaya, MasterChef, Gastronomi, Magazin, Ankara, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yok artık Mehmet Yalçınkaya! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Serkan Basar:
    Eşşeklerin Bol Olduğu Memleketlerde Semerciler Zengin Olur 229 3 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Türkiyeyi sosyal medya bitirdi. Yozlaştırdı. Bunu yiyenler takipçi kasmak, elit görünmek için o parayı veriyor. Doymak için değil. 107 2 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    yemeyin fiyat düşer 100 lira bile çok 42 2 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Paran yoksa yeme kardesim agzinami dayiyorlar sanki bana bak daha dun 5 gunluk binglov eve tatil icin 250 bin odedim niye hem biz hemde yemek yapsn diye yardimcimada tuttum para var huzur var 4 29 Yanıtla
  • Ali Özen:
    ?????? bak buna katılıyorum 22 1 Yanıtla
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