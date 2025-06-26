Yok artık Mehmet Yalçınkaya! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın

MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın Ankara'da açtığı restoran, menüsündeki yüksek fiyatlarla yeniden sosyal medyanın gündemine oturdu. Daha önce 700 TL'lik keşli mantı ve 1.550 TL'lik "Serseri" adlı et yemeğiyle tartışma yaratan mekan, bu kez de vişneli yaprak sarma fiyatıyla dikkat çekti.

İKİ ADET YAPRAK SARMA 550 TL

Bir TikTok kullanıcısının paylaştığı videoda, restoranda yalnızca iki adet vişneli yaprak sarmanın 550 TL olduğu görüldü. Video kısa sürede büyük ilgi görürken, yorumlar da ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar fiyatı "fahiş" ve "abartılı" olarak değerlendirirken, bazıları ise bu tür deneyim odaklı, şef restoranlarında yüksek fiyatların olağan olduğunu savundu. Özellikle "2 sarmaya 500 TL verilmez" şeklindeki yorumlar dikkat çekti.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERMİŞTİ

Mehmet Yalçınkaya daha önce yaptığı açıklamalarda, restoranının gastronomi deneyimi sunduğunu ve kullanılan ürünlerin yöresel, kaliteli ve özel üretim olduğunu vurgulamıştı. Ancak sosyal medyada bu açıklamalar fiyat eleştirilerinin önüne geçemedi.